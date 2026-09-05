それによると、ジャロロッシは現在フリーとなっている2016年欧州王者への獲得オファーを検討しているという。

ゲレイロはブンデスリーガでボルシア・ドルトムントに所属し、2023年からはバイエルン・ミュンヘンでプレーしてきたが、永遠の都では手薄な左サイドバックのポジションを強化できる可能性がある。ローマではその位置に、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が起用できるのはモロッコ代表のアナス・サラー＝エディン（24）のみとなっている。

ただし、ガスペリーニはシーズン開幕からの2試合の大勝（フィオレンティーナ戦、レッチェ戦ともに4-0）では3バックを採用した。左ウイングバックにはブラジル人のウェズレイ（22）が入った。この役割はゲレイロも務めることができる。さらに、同選手は守備的MFと攻撃的MFでも起用可能だ。

すでに3月、バイエルンは6月末で満了したゲレイロとの契約を延長しないと発表していた。「ラファには、ともに過ごした時間に心から感謝したい」と当時スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは語っている。「ラファはピッチ上で常に頼れる存在だったし、彼のようなキャラクターはどのロッカールームにとってもプラスになる」

その後は早期引退のうわさも広まった。6月には、ゲレイロはバイヤー・レバークーゼンでアレハンドロ・グリマルドの後継候補として報じられた。その後、ベンフィカ・リスボンが関心を示しているとも伝えられた。しかし、これらのうわさも具体化せず、伝えられるところによると、新監督のマルコ・シルバはゲレイロを必要としていなかったという。

ラファエル・ゲレイロはバイエルンで何試合に出場した？

その間には、イタリア行きの可能性も一度浮上していた。7月末には、同国の複数紙がACミラン移籍の可能性を報じていた。それによると、ゲレイロはペルビス・エストゥピニャンの後継候補だったという。ただ、同選手のアストン・ビラ移籍が破談となり、ロッソネリにその必要はなくなった。

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バイエルンでの3年間、ゲレイロは先発の常連というわけではなかったが、それについて公に不満を口にすることは一度もなく、出場時にはたいてい安定したパフォーマンスを見せていた。昨季は29試合の出場で6ゴール3アシストを記録した。ただ、その一方で筋肉系の負傷にも繰り返し悩まされていた。