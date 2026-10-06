バイエルン退団後は無所属に：ラファエル・ゲレイロに魅力的な選択肢が浮上か

Calciomercatoによると、ACミランは現在無所属で、そのため移籍金のかからない選手を戦力補強として獲得することを検討しているという。

背景にあるのは、アレクシス・サーレマーケルスとペルビス・エストゥピニャンがロッソネリで長期離脱となり、左サイドに大きな穴が生じていることだ。サーレマーケルスは2024年に骨折した内くるぶしを再び負傷し、来週手術を受けることになっている。

離脱期間はガゼッタ・デロ・スポルトによれば最低4か月と見積もられている。エストゥピニャンはエクアドル代表でヒザを負傷し、こちらも長期離脱となる可能性がある。つまり、ルベン・アモリム監督は左の軸を完全に失った形で、サーレマーケルスは攻撃的な中央でもプレーしていた。

バイエルン退団後、ゲレイロは現役引退さえ考えているのか？

そのポジションをこなせるのがラファエル・ゲレイロであり、彼はバイエルンでの最後の半年間にもそこで定期的に起用されていた。ポルトガル人の同選手は、BVBで非常に成功を収めた数年間（224試合で40得点、50アシスト）を経て、2023年に移籍金なしでドイツ記録王者へ加入。しかし、自身のベストポジションでの激しい競争もあり、先発に定着することはまれだった。

それでも最終的にバイエルンでは公式戦95試合に出場し、14得点8アシストを記録した。6月30日に満了した契約は延長されなかった。その後には、32歳のゲレイロがすでに現役引退を考えているという噂まで広まった。

一方で、母国ポルトガルへの移籍とも結び付けられていた。とりわけ奇妙だったのは、ゲレイロがこれまで一度もポルトガルでプレーしたことがないという事実だ。フランス生まれの彼は、クレールフォンテーヌとカーンでキャリアをスタートさせている。

Getty Images

ACミラン、ラファエル・ゲレイロではなくダニ・カルバハルが加入か？

すでに7月には、Tuttosport とガゼッタ・デロ・スポルトがミランの関心の可能性を報じていた。これはエストゥピニャンがアストン・ビラ移籍に近づいていたためだ。しかし、その移籍は破談となり、ロッソネリにはひとまず必要性がなかった。だが、負傷者続出によって状況は変わった。

ただし、元バイエルンおよびBVB所属のこの選手が、Calciomercatoによればミラノへのフリー移籍候補の唯一の存在というわけではない。ミラン内部ではダニ・カルバハルの名前も議論されているようだ。

34歳のレアル・マドリーのレジェンドは、ゲレイロと同様にロス・ブランコスから新契約を提示されず、プロとして451試合に出場した末にクラブを去ることになった。カルバハルについても、その後に現役引退が取り沙汰されていた。