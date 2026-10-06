Calciomercatoによれば、ACミランでは現在フリーの、したがって移籍金が発生しない選手を戦力補強として獲得する案が検討されているという。

背景にあるのは、アレクシス・サーレマーケルスとペルビス・エストゥピニャンがロッソネリで長期離脱となっており、左サイドに大きな穴が生じていることだ。サーレマーケルスは2024年に骨折した内くるぶしを再び負傷し、来週に手術を受けなければならない。

離脱期間はGazzetta dello Sportによれば少なくとも4か月と見積もられている。エストゥピニャンはエクアドル代表で膝を負傷しており、こちらも長期離脱となる可能性がある。つまり、ルベン・アモリム監督は左の軸を完全に失ったことになる。なお、サーレマーケルスは攻撃的な中央でもプレーしていた。

バイエルン退団後、ゲレイロは現役引退さえ決断するのか？

そのポジションをこなせるのがラファエル・ゲレイロであり、FCバイエルンでの最後の半年間にも定期的に起用されていた。ポルトガル人の同選手は、BVBで非常に成功を収めた年月を経て（224試合で40得点50アシスト）、2023年にフリーでドイツのレコードマイスターへ加入したが、ベストポジションでの激しい競争もあって、レギュラーに定着することはまれだった。

それでも最終的にはバイエルンで公式戦95試合に出場し、14得点8アシストを記録した。6月30日に満了した契約は延長されなかった。その後には、32歳のゲレイロがすでに現役引退を考えているとのうわさまで広がった。

同時に、母国ポルトガルへの移籍とも結び付けられていた。特に奇妙だったのは、ゲレイロがそこで一度もプレーしたことがないという事実だ。というのも、彼はフランス生まれで、クレールフォンテーヌとカーンでサッカーキャリアをスタートさせたからである。

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ACミラン、ラファエル・ゲレイロの代わりにダニ・カルバハル獲得か？

すでに7月には、Tuttosport とGazzetta dello Sportがミランの関心の可能性を報じていた。エストゥピニャンがアストン・ビラ移籍に近づいていたためだ。しかし、その移籍は破談となり、ロッソネリはひとまず補強の必要がなくなっていた。だが、負傷者続出によって状況は変わった。

ただし、元バイエルンおよびBVBの選手は、Calciomercatoによれば、フリーで“モードの都”へ移る候補として唯一の存在ではないという。ミラン内部ではダニ・カルバハルの名前も議論されているようだ。

34歳のレアル・マドリーのレジェンドは、ゲレイロと同様に白い巨人から新契約を提示されず、プロとして451試合出場の末にクラブを去らなければならなかった。カルバハルについても、その後は現役引退が取り沙汰されていた。しかし現在は、ヘタフェ移籍が近いとみられている。