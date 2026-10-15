トップ選手には、自分だけのゴールパフォーマンスが必要だ。ニコラス・ジャクソンは無表情で立ち、テレビカメラに向かって親指を水平に突き出す。そして、ゆっくりと上に向けたかと思うと、今度は勢いよく下に向ける。締めくくりは「首をはねるジェスチャー」だ。ほかのリーグでは、モナコのパリス・ブルンナーの例に見られるように、長期の出場停止処分につながることもある。

だが、ジャクソンが今季再びプレーするプレミアリーグではそうではない。2025年夏、チェルシーのエンツォ・マレスカ監督は、このアタッカーとの協力関係を続ける基盤はもはやないと判断。ジャクソンは最終的に、ハリー・ケインの控えとしてバイエルン・ミュンヘンへ期限付き移籍した。

バイエルンでは公式戦34試合で11得点4アシストとまずまずの成績を残した。しかし、設定されていた6500万ユーロでの完全移籍に踏み切るには、バイエルンにとって十分な活躍ではなかった。それも理解できる。現時点では依然として不動の存在であるケインの長期的な後継者として、ジャクソンは自らを売り込めなかったのだ。

そこでチェルシーに戻ったが、クラブはジャクソンにスタンフォード・ブリッジでの将来を示さない一方、要求額も引き下げなかった。8月末、オリー・ワトキンスの退団を受けてセンターフォワードの代役を急いで必要としていたアストン・ヴィラが、ついに獲得に動いた。バーミンガムのクラブがジャクソンに支払った移籍金は5500万ユーロ。成果に応じたボーナスを含めると、総額は7500万ユーロに達する可能性がある。

アストン・ヴィラとニコラス・ジャクソンのシーズン序盤はどうだったのか？

ジャクソン個人は結果を出している。ヴィラはプレミアリーグで下から5位と、少なくともリーグ戦ではまだまったく振るわないが、ジャクソンは新天地での公式戦8試合で5得点を記録。そのうち2得点は、今週行われたチャンピオンズリーグのフェネルバフチェ戦、説得力ある6-0の勝利で挙げたものだ。そして今回も、お決まりの独特なゴールパフォーマンスを披露した。本人はこれまで説明しておらず、インターネット上ではさまざまな憶測を呼んでいる。最も考えやすいのは、「グラディエーター」のジェスチャーという見方だ。親指を下げ、喉を切るしぐさで、敗れた戦士の死を求めるというもの。好ましいものになるわけではないが、より独特ではある。

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ジャクソンがどう祝おうと、ヴィラのファンには関係ないだろう。彼らにとって大切なのは、大きな期待を背負う選手の一人であるジャクソンが、レオン・ゴレツカとともに得点を重ねることだ。バイエルンから加入したゴレツカは、長期の負傷離脱を経てフェネルバフチェ戦で今季初出場を果たした。ジャクソンが得点を続けるための条件は整っている。昨季のヨーロッパリーグ王者で、再びお気に入りの監督の下でプレーできるからだ。ジャクソンは数年前にもビジャレアルでウナイ・エメリ監督とともに仕事をし、その下でヨーロッパリーグを制している。「この監督の下でプレーすることは、とても重要です」と、ジャクソンはエメリについて語った。

エメリ監督は攻撃陣で一貫してジャクソンを起用している。ただ、それは夏の大幅なチーム再編を経て、チームに質の高い代役が不足しているためでもある。なお残る懐疑的な人々を、この25歳のセネガル人選手はまだ納得させなければならない。「そんなに良い選手なら、なぜチェルシーでは定位置をつかめなかったのか？」。今週、ヴィラの元スカウトであるブライアン・キングはFootball Insiderでそう問いかけた。

ジャクソンが得点を挙げ、独特のパフォーマンスで祝う限り、ヴィラのファンはその問いへの答えなど聞きたくないだろう。そのやり方が、あまり品の良いものではないとしても。