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バイエルンの新たな目隠しが早くも破損したようだ。ヴィンセント・コンパニ監督も困惑しているだろう。また、カナダ代表のジェシー・マーシュ監督が、再び負傷したアルフォンソ・デイヴィスとの感情的な会話を明かした。バイエルンのニュースと噂。

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ドイツ紙ビルトによると、10月初めに運用を開始したばかりの バイエルンの練習場に設置された新たな目隠し が、早くも壊れたようだ。

報道によれば、ブラインドを機械で上げ下げできる新たなカーテンシステムの一部が破れたという。その箇所では、目隠しが枠から外れてしまった。故障の原因として、週初めにミュンヘンで吹いた、場所によっては時速65キロに達する強風が考えられる。

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そのため、 倒れた後、すでに練習場に復帰している コンパニ監督が火曜日に非公開で練習できたのは、トップチームの施設のすぐ前にあるピッチだけだった。そこは今もカーテンと、個別に操作できる2つのブラインドで外部から遮ることができる。残る2面のピッチは、おそらく破損のため、外から見える状態のままだった。

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バイエルンは今夏、2016-17シーズンに約100万ユーロをかけて設けた、カルロ・アンチェロッティ元監督の大規模なフィットネスコースを撤去した。コンパニ監督が非公開練習を行える3面目のピッチを確保するためだ。3面すべてを外部から遮るため、目隠しも追加された。

しかし、コンパニ監督は当面、この新設備を使えない。問題は、トップチームの施設前にあるピッチでも、過去に強い突風で垂直式の日よけがレールから押し出されることがたびたびあった点だ。そのシステムは2022年夏、ユリアン・ナーゲルスマン監督の下で設置された。一方、幹部のオフィスが入る建物のすぐそばのピッチは、ジョゼップ・グアルディオラ監督時代に造られたもので、2013年秋に8万ユーロが投じられた。

IMAGO

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バイエルンのニュース：マーシュ監督、デイヴィスとの感情的な会話を明かす

カナダ代表のジェシー・マーシュ監督が、アルフォンソ・デイヴィスの 再度の負傷 を受け、本人と交わした感情的な会話について語った。バイエルンの左サイドバックは代表戦期間中、再び太ももの筋繊維を断裂した。

マーシュ監督はOneSoccerに対し、「試合後、私たちはとても心のこもった話をした。その中でアルフォンソは、代表チームに来たくないと思われたくない、と私に言った。そのことが彼の頭にある」と語った。

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デイヴィスは夏に母国で開催されたワールドカップでも、太ももの負傷により出場は数分間だけにとどまり、カナダのファンから批判を受けた。26歳のデイヴィスには、母国のために全力を尽くさず、代わりにドイツの最多優勝クラブであるバイエルンでのプレーに備えて体を温存しているとの非難もあった。実際、過去には代表戦を何度も欠場している。ただし、その理由には昨年、代表チームで前十字靱帯を断裂したこともある。

マーシュ監督は今回、そうした批判に反論した。「彼は私たちと一緒にいること、国を代表することを愛している。キャプテンを務めることも、彼にとって大きな名誉だ」と述べた。また、デイヴィスは今回負傷した試合の前から痛みを訴え、MRI検査を受けていたが、異常は見つからなかったという。

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結局、デイヴィスはピッチに立ってわずか6分後、相手選手との接触がないまま負傷した。マーシュ監督は「彼は体調が万全ではないと感じていた。そして今では、そういう時には休みを取り、自分の体の声に耳を傾けなければならないと分かっている。もちろん、私たちはアルフォンソにチームにいてほしい。彼は私たちの最高の選手だ。最近のバイエルンでのプレーを見れば、胸が躍る。ただ、私たちは皆、彼にとって最善のことを望んでいる」と説明した。

デイヴィスはその後、悔しさから複数のゴミ箱を壊したと明かした 。「ロッカールームで取り乱した。何が起きているのか分からなかった」と語っている。正確な離脱期間は決まっていない。バイエルンは、抜群のスピードでファンに愛されるデイヴィスが「当面欠場する」とだけ説明した。

Getty Images

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