バイエルンの新たな目隠しが早くも破損したようだ。ヴィンセント・コンパニ監督も困惑しているだろう。また、カナダ代表のジェシー・マーシュ監督が、再び負傷したアルフォンソ・デイヴィスとの感情的な会話を明かした。バイエルンのニュースと噂。
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バイエルンの噂：コンパニ監督の「スパイ対策」に破損か
ドイツ紙ビルトによると、10月初めに運用を開始したばかりのバイエルンの練習場に設置された新たな目隠しが、早くも壊れたようだ。
報道によれば、ブラインドを機械で上げ下げできる新たなカーテンシステムの一部が破れたという。その箇所では、目隠しが枠から外れてしまった。故障の原因として、週初めにミュンヘンで吹いた、場所によっては時速65キロに達する強風が考えられる。
そのため、倒れた後、すでに練習場に復帰しているコンパニ監督が火曜日に非公開で練習できたのは、トップチームの施設のすぐ前にあるピッチだけだった。そこは今もカーテンと、個別に操作できる2つのブラインドで外部から遮ることができる。残る2面のピッチは、おそらく破損のため、外から見える状態のままだった。
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バイエルンは今夏、2016-17シーズンに約100万ユーロをかけて設けた、カルロ・アンチェロッティ元監督の大規模なフィットネスコースを撤去した。コンパニ監督が非公開練習を行える3面目のピッチを確保するためだ。3面すべてを外部から遮るため、目隠しも追加された。
しかし、コンパニ監督は当面、この新設備を使えない。問題は、トップチームの施設前にあるピッチでも、過去に強い突風で垂直式の日よけがレールから押し出されることがたびたびあった点だ。そのシステムは2022年夏、ユリアン・ナーゲルスマン監督の下で設置された。一方、幹部のオフィスが入る建物のすぐそばのピッチは、ジョゼップ・グアルディオラ監督時代に造られたもので、2013年秋に8万ユーロが投じられた。
バイエルンのニュース：マーシュ監督、デイヴィスとの感情的な会話を明かす
カナダ代表のジェシー・マーシュ監督が、アルフォンソ・デイヴィスの再度の負傷を受け、本人と交わした感情的な会話について語った。バイエルンの左サイドバックは代表戦期間中、再び太ももの筋繊維を断裂した。
マーシュ監督はOneSoccerに対し、「試合後、私たちはとても心のこもった話をした。その中でアルフォンソは、代表チームに来たくないと思われたくない、と私に言った。そのことが彼の頭にある」と語った。
デイヴィスは夏に母国で開催されたワールドカップでも、太ももの負傷により出場は数分間だけにとどまり、カナダのファンから批判を受けた。26歳のデイヴィスには、母国のために全力を尽くさず、代わりにドイツの最多優勝クラブであるバイエルンでのプレーに備えて体を温存しているとの非難もあった。実際、過去には代表戦を何度も欠場している。ただし、その理由には昨年、代表チームで前十字靱帯を断裂したこともある。
マーシュ監督は今回、そうした批判に反論した。「彼は私たちと一緒にいること、国を代表することを愛している。キャプテンを務めることも、彼にとって大きな名誉だ」と述べた。また、デイヴィスは今回負傷した試合の前から痛みを訴え、MRI検査を受けていたが、異常は見つからなかったという。
結局、デイヴィスはピッチに立ってわずか6分後、相手選手との接触がないまま負傷した。マーシュ監督は「彼は体調が万全ではないと感じていた。そして今では、そういう時には休みを取り、自分の体の声に耳を傾けなければならないと分かっている。もちろん、私たちはアルフォンソにチームにいてほしい。彼は私たちの最高の選手だ。最近のバイエルンでのプレーを見れば、胸が躍る。ただ、私たちは皆、彼にとって最善のことを望んでいる」と説明した。
デイヴィスはその後、悔しさから複数のゴミ箱を壊したと明かした。「ロッカールームで取り乱した。何が起きているのか分からなかった」と語っている。正確な離脱期間は決まっていない。バイエルンは、抜群のスピードでファンに愛されるデイヴィスが「当面欠場する」とだけ説明した。
バイエルンの試合日程：今後の試合
日時
大会
対戦カード
11月20日（金）20時30分
ブンデスリーガ
バイエルン vs 1.FCケルン
11月25日（水）21時
チャンピオンズリーグ
OSCリール vs バイエルン
11月28日（土）15時30分
ブンデスリーガ
ハンブルガーSV vs バイエルン
12月1日（火）20時45分
DFBポカール
バイエルン vs ヘルタ・ベルリン
12月4日（金）20時30分
ブンデスリーガ
バイエルン vs SCパーダーボルン