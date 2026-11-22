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バイエルンは間近に迫る冬の移籍市場での補強に慎重な姿勢を見せている。一方、負傷したマイケル・オリーズとハリー・ケインはファンクラブを訪問できなくなった。バイエルンに関する最新情報と噂をお届けする。

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バイエルン最新情報：ハイナー会長とドレーゼンCEO、冬の補強に慎重

バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長とヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは土曜日、年次総会の傍らで、クラブが冬に補強する可能性について慎重な姿勢を示した。

ハイナー会長はドイツ最多優勝クラブの現状について、「このような状況は想定していなかった。それは事実だ。一方で、ルイス・ディアスは戻ってくるし、フォンジー（アルフォンソ・デイヴィス）は2週間後には再びプレーできる状態になる。セルジュ（ニャブリ）も少しずつ練習に復帰しつつある。だから、冬の中断期間に対応が必要になるとは思わない」と説明した。

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会長の考えでは、冬の補強にはいずれにせよ慎重であるべきだという。「必要ならば、バイエルンはいつでも対応できる。だが、それを望んでいるわけではない。振り返れば、冬や移籍期間の最後の数日間に行った選手獲得は、あまりうまくいかなかった」とハイナー会長は語った。

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ドレーゼンCEOも同様の見方を示した。これまで冬の補強は「計画になかった」と明かし、まずは「復帰する選手たちを待たなければならない」と述べた。「ジャマル・ムシアラは復帰した。ルイス・ディアスやアルフォンソ・デイヴィスなど、ほかにも復帰が近い選手がいる。その上で、冬にどう対応するかを見ることになる。今のところ、大規模な動きに出るつもりはない」

もっとも、サッカーの状況は目まぐるしく変わる。「それは昨日、目の当たりにした。相手選手のまったく不要なプレーによって、ハリー・ケインを数カ月失うことになると誰が思っただろうか。だから、現時点での見通しを語るのは難しい。たいていは後になって、その発言に縛られる」とドレーゼンCEOは話した。

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同CEOは、ケインのようなストライカーを簡単には代えられないとも説明した。「彼は独自の方法で我々のプレーを活性化させ、リズムを作っている。監督が適切な答えを見つけてくれると、私は確信している」

金曜日の夜、 イングランド代表ストライカーのケインはケルンとの1-1の試合で脛腓靱帯を断裂 。バイエルンを数カ月離脱する見込みだ。

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また、 マイケル・オリーズもケルン戦で負傷した が、来週末のハンブルガーSV戦には出場できる可能性がある。これに加え、バイエルンは現在、マヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアスを欠いている。

Getty Images

バイエルンの噂：オリーズとケイン、ファンクラブ訪問を中止

ハリー・ケインとマイケル・オリーズは負傷により、当初日曜日に予定されていたファンクラブ訪問を中止したようだ。『ビルト』が報じている。

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バイエルンの両スター選手は本来、ケインがトラウンシュタインの「FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun」を、オリーズがアウクスブルク近郊の「Schiltberger Bajuwaren」を訪れる予定だったが、負傷によって実現しなくなった。

ケインは金曜日のケルン戦で脛腓靱帯を断裂し、バイエルンを数カ月離脱する。一方、オリーズもケルン戦で負傷したものの、負ったのは軽い打撲「だけ」で、来週末のハンブルガーSV戦には再び出場できる可能性がある。

Getty Images

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バイエルン最新情報：ペップ・グアルディオラがヴァンサン・コンパニを絶賛

ペップ・グアルディオラ氏が、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督を絶賛した。

「彼はマンチェスター・シティで私のキャプテンだった。私がシティの監督に就任したとき、大いに助けてくれたし、当時から素晴らしい監督になると分かった。彼が今、ブンデスリーガにいることをとてもうれしく思う」とスペイン人指揮官は『ブンデスリーガ・マガジン』のインタビューで語った。

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昨夏にマンチェスター・シティの監督を辞任して以来、グアルディオラ氏は、2013年から2016年にかけてバイエルンを率いたブンデスリーガを、以前よりずっと積極的に追えるようになった。「今はもちろん、ブンデスリーガ、特にヴァンサン・コンパニ率いるバイエルンを見る時間が増えた」と話している。

スペイン人指揮官にとって、ゼーベナー通りで過ごした3年間は、ほぼ良い思い出ばかりだという。「ミュンヘンで過ごした時間は、家族にとって最も素晴らしい時期だった。子どもたちは5歳、9歳、12歳で、当時はみんな一緒にいた。今では携帯電話やソーシャルメディアを通じて、ママやパパと連絡を取っている」

Getty Images

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