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バイエルン・ミュンヘンは、ドイツ代表歴のある別のGKにも関心を寄せているという。守備陣には再編の可能性が浮上し、新シーズンのホームユニフォームも流出した。バイエルンの最新情報と噂をお届けする。

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バイエルン移籍の噂：ケヴィン・トラップも候補か

バイエルン・ミュンヘンは、ヨナス・ウルビヒに次ぐ第2GKの候補として、パリFCのケヴィン・トラップも見ているようだ。ビルトのポッドキャスト「バイエルン・インサイダー」が伝えた。

報道によると、ドイツ最多優勝クラブの強化部門は元ドイツ代表GKの代理人側に、バイエルンへの移籍を原則として考えられるか問い合わせたという。トラップ側がどう答えたかは明らかになっていない。

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トラップは2025年夏にフランクフルトからフランスの首都へ移籍した。それ以前には、同じ街のライバルであるPSGで3年間プレーしていた。昨年12月からは正GKを務め、今季のチームの好成績に大きく貢献している。リーグ・アン第10節終了時点で、パリFCは勝ち点20の3位。首位PSGとの差はわずか3ポイントだ。

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元ドイツ代表監督のヨアヒム・レーヴは、数日前のビルトの番組「ディー・ラーゲ・デア・リーガ」で、トラップをバイエルンの候補として挙げていた。サッカー部門責任者のクリスティアン・ファルクはこれを「良い提案」として片付けていたが、その後、36歳のトラップが実際にバイエルンの検討対象になっていると知った。

ただし、トラップの獲得には移籍金が必要となる。ドイツ代表で9試合に出場した同選手は、パリとの契約を2028年まで残している。この点では、少なくともベルント・レノとは事情が異なる。 レノもバイエルンのGK候補に挙がっているとされ、現時点では今夏に移籍金なしでフラムを離れる可能性がある。

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バイエルンからの関心が報じられている件について問われたレノは、木曜日にスカイ／RTLの取材に応じ、ドイツの強豪でプレーする可能性を否定しなかった。ただし、バイエルンの候補とされるドイツ代表歴のあるGKは、34歳のレノとトラップだけではない。 オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）とロリス・カリウス（シャルケ04）の名前も挙がっている。

レギュラーの座がないと承知した上でGKがバイエルンへ移籍することは、近年、魅力的な選択肢となっている。その一例がスヴェン・ウルライヒだ。 ノイアーの長年の控えとして、注目に値するキャリアを歩んできた 。ノイアーとウルライヒはともに今夏、現役を引退する見通しで、一方のウルビヒは正GKとして構想に組み込まれている。報道によれば、23歳のウルビヒを支える経験豊富な選手を加える方針だという。

Getty Images

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バイエルン移籍の噂：守備陣を再編か？

スカイによると、バイエルン・ミュンヘンでは来夏の移籍市場でも、ルイス・ディアスの負担を軽減するため、 左ウイングの新戦力獲得 が引き続き最優先事項となっている。ただし、センターバックにも動きがあるかもしれない。

報道によれば、伊藤洋輝は 今季、負傷していないときもヴァンサン・コンパニ監督の下でまったく出番を得ておらず 、クラブを離れることが認められるという。また、以前から売却候補と見られていたキム・ミンジェの将来も、再び不透明になっている。ただし、韓国代表DFの状況はその後、一変した。

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キムは自身のミス癖を克服したようで、今季は守備の要であるダヨ・ウパメカノの隣で安定した守備を見せている。 さらに、現在のチーム内での序列はヨナタン・ターより上で、重要な試合では先発に定着している。

ただし、ネックとなるのはキムの年俸だ。ボーナスを含め、税引き前で年間1500万～1600万ユーロに上るとされる。それでも、クラブを離れるつもりは現時点でなく、その考えは夏から変わっていないという。契約は2028年まで残っている。

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一方、ウパメカノには6000万～6500万ユーロとされる契約解除条項がある。スカイによれば、今夏の移籍の可能性は低い。 もっとも、PSGなどがすでにこのフランス人DFに関心を示しているという。

同報道によると、ウパメカノが退団した場合に備え、バイエルンはすでに後任候補に目を付けている。 ベンフィカ・リスボンのトマス・アラウージョ が候補リストの上位にいるとされ、以前から移籍の噂が絶えない。バイエルンはこの24歳をしばらく前から追っているという。また、所属事務所のエピック・スポーツとも良好な関係にある。同事務所には、 自称スター代理人のアリ・バラト がおり、昨年はニコラス・ジャクソンのレンタル移籍も取りまとめた。

Getty Images

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バイエルン最新情報：新ホームユニフォームが流出

ユニフォーム情報に普段から精通しているサイト、フッティ・ヘッドラインズが、バイエルン・ミュンヘンの新シーズンのホームユニフォームのデザインを入手したようだ。

クラブ伝統の鮮やかな赤よりも暗い赤を基調とし、金色の3本線に加え、襟と袖にも金色のアクセントが施されているという。

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さらに、ほとんど見えないほど控えめなひし形の模様が、ユニフォーム全体にあしらわれている。

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