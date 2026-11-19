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シャルケ04のマティアス・ティルマン最高経営責任者は、正守護神ロリス・カリウスのバイエルン移籍を懸念していない。ヴァンサン・コンパニが復帰し、デコは実現しなかったルイス・ディアス獲得を惜しむ。バイエルンの最新情報と噂をお届けする。

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バイエルン最新情報：シャルケ幹部がカリウスの去就に言及

シャルケ04のマティアス・ティルマン最高経営責任者は、正守護神ロリス・カリウスのバイエルン移籍を懸念していない。「私はまったく心配していないし、自信を持って言える。ほかのクラブで控えになるより、シャルケでナンバーワンでいるほうがいいだろう」と、ティルマンはWAZに語った。

34歳のカリウスは、来季のバイエルンで控えGKの候補に挙がっている。マヌエル・ノイアーとスヴェン・ウルライヒはおそらく現役を引退するため、正守護神に指名される見込みのヨナス・ウルビヒの後ろに人員が必要になる。 『Sport Bild 』によると、カリウスもその役割を担うことを十分に考えられるという 。

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それまで無所属だったカリウスは2025年1月にシャルケ04へ加入。難しいスタートを経て、2025年夏から正守護神の座を確立した。昇格後、今年6月に契約を2028年まで延長したばかりで、現在はブンデスリーガ屈指のGKに数えられる。

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「彼は自らの意思でシャルケとの契約延長を決めた」とティルマンは述べた。「今季は素晴らしいプレーを見せ、チームにも非常によくフィットしている。ここでのプレーをとても楽しんでいると感じる。クラブとしては、ロリスを戦力として確実に計算に入れている」

IMAGO

バイエルン最新情報：デコ、実現しなかったディアス獲得を惜しむ

バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコは、ルイス・ディアスの獲得が実現しなかったことを今も惜しんでいる。Catalunya Radio のインタビューで、過去に獲得したかった選手を問われ、バイエルンに所属する29歳の左ウイングの名前を挙げた。

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ディアスは2025年、7000万ユーロでリヴァプールからバイエルンへ移籍。それ以前にはデコのバルセロナも獲得を目指していた。ミュンヘン加入後は62試合で31得点24アシストを記録。現在は筋束断裂のため離脱している。

バイエルン最新情報：ヴァンサン・コンパニが記者会見へ

ヴァンサン・コンパニ監督は、金曜日のブンデスリーガ、ケルン戦で、倒れて以来初めて公式戦でチームを指揮する 。その前日、木曜日の10時には、恒例の記者会見で報道陣の質問に答える。

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コンパニは10月23日、バイエルンの練習場で突然倒れた。その後、髄膜の刺激症状と診断され、数週間の休養を取った。この間はアーロン・ダンクスが代役を務めた。

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