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バイエルンは再びジャマル・ムシアラを長期間欠くことになった。新たな負傷に至った経緯が明らかになっている。ドイツ最多優勝クラブを巡る最新情報と噂を伝える。

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ジャマル・ムシアラに新たな試練が訪れた。ウリ・ヘーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲらバイエルン首脳陣によって、 健康状態を巡る議論が公の場で繰り広げられた 後、度重なる故障に苦しむ攻撃的選手は今週、右太ももを再び負傷。今年中の復帰は難しい見通しだ。

ムシアラは再び「当面の間」離脱すると、 バイエルンが金曜日に発表した。 複数のメディアは離脱期間を4～6週間とみている。しかも、今回の負傷は避けられた可能性がある。

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というのも、『ビルト』と『スカイ』がそろって報じたところによると、ムシアラは 1.FCケルンと1-1で引き分けた試合に途中出場した際 、すでに太ももに再び問題を抱えていたという。同じ部位を9月の代表活動中に負傷し、その後約2カ月間離脱していた。

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それでもムシアラは、選手層が手薄になっていたことに加え、自身の欠神発作を伴う疾患を巡る議論が、 かつてのパフォーマンス水準には二度と戻れないかもしれないとルンメニゲが示唆したことで 新たな段階に入っていたこともあり、チャンピオンズリーグのリール戦にどうしても出場したかったという。

『スカイ』によれば、ケルン戦後のムシアラは炎症を示す数値が上昇していた。ヴァンサン・コンパニ監督はリール戦での起用を懸念し、本人との話し合いでもそれを伝えたという。しかし、ムシアラは出場を強く求めた。

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フランスで喫した今季初黒星となる試合（1-2）で、ムシアラは76分にトム・ビショフに代わって投入された。そして、残りの出場時間中に負傷が再発したとみられている。痛みが強まったためMRI検査を受け、厳しい診断が確定した。

これでコンパニ監督は、すでに負傷者が相次ぐ攻撃陣の重要な戦力を再び失った。先にはハリー・ケインとイスマエル・サイバリも脛腓靱帯断裂により、2026年の残りの試合への出場がなくなっていた。両選手は春の大部分も欠場する見通しだ。

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一方、バイエルンは金曜日に明るいニュースも発表した。 10月末と11月初めにそれぞれ筋肉を負傷していたセルジュ・ニャブリとアルフォンソ・デイヴィスがチーム練習に復帰。年末に向けた戦いで再び重要な役割を担う可能性がある。

Getty Images

バイエルン最新情報：マテウス氏、冬のケイン代役獲得を勧めず

ローター・マテウス氏はバイエルンに対し、長期離脱するエースストライカー、ハリー・ケインの代役を冬に獲得しないよう助言した。ケインは先週金曜日、1.FCケルンとの1-1の試合で脛腓靱帯を断裂し、復帰は早くても3月になる。

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マテウス氏によれば、バイエルンの現有戦力には、少なくとも部分的にはケインの役割を担える選手が十分にいるという。

「いずれにせよ、ケインと全く同じように代役を務めることはできない」とマテウス氏は『ビルト』に語った。それでも候補として、数週間の負傷離脱を経て練習に復帰したセルジュ・ニャブリと、ケインと同じく脛腓靱帯断裂で離脱中ながら、2月には復帰できる可能性があるイスマエル・サイバリを挙げた。

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選手不足を受け、水曜日のOSCリール戦ではコンラート・ライマーがセンターフォワードとしてプレーした。一方、ドイツU-17代表、バイエルンのユースリーグ出場チーム、リザーブチームで見事な得点率を記録し、最近注目を集めていた有望株バスティアン・アソモには、まだ起用の機会が与えられていない。リール戦では19歳のノア・コジョ＝エヴォラが81分からチャンスを与えられた。

最近は、バイエルンがエリック・マキシム・チュポ＝モティングの復帰を検討しているとの噂があった。同選手とMLSのニューヨーク・レッドブルズとの契約は年末に満了し、移籍金なしで獲得できる。 しかし、スポーツ担当取締役のマックス・エベールは、ひとまずその可能性を否定した。

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長期的な将来を見据えた移籍についても、クラブ内で話し合われた模様だ。 ニコロ・トレソルディとユネス・エブヌタリブがバイエルンの獲得候補に入っているという。 ただし、獲得には法外な移籍金がかかるうえ、遅くとも4月からは再びケインの控えとしてベンチに座ることになる。

Getty Images

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