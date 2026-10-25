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バイエルン、ニュース：ブンデスリーガのライバルがバイエルンをからかう

ウニオン・ベルリンは、土曜日のブンデスリーガ、アウクスブルクとのアウェー戦（1-1）を機にバイエルン・ミュンヘンをからかった。

「WWKアレーナで、まずは8秒間無失点を達成。誰にでもできることじゃない……」。ウニオンはキックオフ直後、Xにこう投稿した。ドイツ最多優勝クラブへの皮肉だ。バイエルンはその2週間前、アウクスブルクの前回のホームゲームで、わずか8秒で先制を許していた。

この場面では、バイエルンのGKマヌエル・ノイアーが手痛いミスを犯した。チップキックがうまくいかず、ボールはアウクスブルクのロビン・フェルハウアーの背中に当たってから、走り込む同選手の進路へ飛んだ。その数瞬後、フェルハウアーは無人のバイエルンのゴールに流し込み、アウクスブルクが先制した。ブンデスリーガ史上最速の得点だった。

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2週間前に2-2で引き分けたバイエルンと同じく、ウニオンもアウクスブルクで勝ち点1を獲得した。ウニオンは19分にセンターバックのフェリックス・ウドゥオカイがレッドカードを受け、長い時間を数的不利で戦わなければならなかった。1時間余りが経過したところで、アウクスブルクのDFジュマ・バーも退場となり、両チームの人数は再び同じになった。

その少し後、アウクスブルクがハン＝ノア・マセンゴ（71分）のゴールで先制したが、ウニオンもすぐに応えた。74分にはヤニク・ハベラーが決め、1-1の最終スコアとした。

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バイエルン・ミュンヘン、ニュース：条項を巡り混乱！ 若手GKはバイエルン復帰を望まず

バイエルンの元有望株で、夏からフランス2部のスタッド・ランスでゴールを守るトム・リッツィ・ヒュルスマンは、現在バイエルンへの復帰の可能性を考えていない。

インタビューで『Transfermarkt』から、バイエルンにあるとされる買い戻し条項について聞かれた若きGKは、その存在を認めなかった。「本当に買い戻しオプションがあるのか、私にはよく分からない。でも、いや、それは私の目標ではない」。ドイツ最多優勝クラブでの将来は、現時点で念頭にないと明言した。

ヒュルスマンは2017年、13歳でアイントラハト・トリーアからバイエルンの育成部門に移り、ミュンヘンで7年間を過ごした。2023-24シーズンの初めにはトップチームのメンバーに3度入り、バイエルンのセカンドチームでは通算29試合に出場した。2024年にはまずレンタルでバイエルンを離れ、オーストリアのSKNザンクト・ペルテンに加入。1年後にはオーストリア1部のTSVハルトベルクへ移籍した。

昨夏、ランスはヒュルスマンの獲得に移籍金250万ユーロを投じた。22歳の同選手はランスの正GKで、これまでリーグ・ドゥで9試合に出場している。ランスはリーグ・アン昇格を夢見ており、ヒュルスマンの契約は2031年まで続く長期契約だ。

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バイエルン・ミュンヘン、ニュース：レナルト・カールの弟がアイントラハト・フランクフルトを退団。次はバイエルン？

ヴィンセント・カールは、今や有名になった兄レナルトが数年前、ほぼ同じ年齢で歩んだ道をたどる可能性があるようだ。

カールの13歳の弟は土曜日、インスタグラムを通じて、3年間在籍したアイントラハト・フランクフルトの育成部門を離れると発表した。「一つの章が終わり、新たな章が始まる」とヴィンセント・カールは記したが、移籍先のクラブは明かさなかった。

『ビルト』の報道によると、バイエルンのスター選手の弟も、兄が2022年初めにほぼ同じ年齢で選んだ中継地、ヴィクトリア・アシャッフェンブルクを選ぶという。当時レナルトはフランクフルトからまずアシャッフェンブルクに戻り、その半年後にバイエルンへ移籍した。

『ビルト』は現在、ヴィンセントも同じ道をたどるとみている。13歳の同選手は、同年代ではドイツ屈指の有望株とされ、『ビルト』によれば、バイエルンは当然ながら、かなり前から育成アカデミーへの獲得候補として注目している。

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バイエルン、ニュース：ヘーネスが入院中のコンパニに食事を届ける

ウリ・ヘーネスが心温まる行動を見せた。『ビルト』によると、バイエルン・ミュンヘンの名誉会長は土曜日、入院中のバイエルン監督ヴァンサン・コンパニに食事を届けた。

コンパニは金曜日、バイエルンの練習施設でセカンドチームの練習を見ていた際に倒れた。それ以来、病院で検査を受けており、容体は安定している。ただ、最近重いウイルス感染症に悩まされていたコンパニの復帰は、スポーツ担当役員マックス・エーベルルによれば数週間後になる見込みだ。

『ビルト』によると、ヘーネスは土曜日、高級食料品店「ケーファー」の袋を持ってコンパニを見舞った。「私も皆と同じように、最初はショックを受けた。だが、ヴァンサンは我々の医師と病院の専門家のもとで、最善のケアを受けている」とヘーネスは『ヴェルト・アム・ゾンターク』に語った。また、エーベルルと同様に、バイエルンの指揮官には「必要なだけの時間」を与えると強調した。

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