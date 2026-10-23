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バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督は、アーセナル戦で10代のアタッカー、レナルト・カールをベンチに置いた後、同選手の最近のパフォーマンスについて冷静な対応を呼びかけた。アリアンツ・アレーナでの出場時間は減っているものの、ベルギー人指揮官は、高い評価を受けるFWがコーチ陣から全面的な支持を得ていると強調した。

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ベルギー人指揮官、ベンチスタートの若手を擁護

コンパニ監督は、カールの今季の出足が鈍いことをまったく心配しておらず、18歳のFWが間もなく本来の調子を取り戻すと確信している。昨季の飛躍後、ここ数週間は出場時間が限られている。特に、水曜日に行われたアーセナルとのチャンピオンズリーグの試合（2-2）では、ウィンガーのマイケル・オリーズが出場停止で欠場したにもかかわらず、ベンチスタートだった。

コーチ陣の信頼は揺るがず

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カールは昨季、高い技術と縦へのドリブル、アタッキングサードでの決定力を武器に、バイエルンで最も将来を嘱望される若手の一人としての地位を確立した。だが、試合勘はまだ戻り切っていない。6月に負った重い筋肉の負傷により2026年ワールドカップを欠場し、8月下旬まで約12週間離脱していたためだ。

アーセナル戦後、カールの出場機会が減っていることについて、コンパニ監督はこう説明した。「リズムもパフォーマンスも戻ってくる。昨季のレベルではプレーできていないが、それも問題ない。本人もそういうことはあると分かっているし、我々が辛抱強く待っていることも分かっている。いずれ彼の時が来て、我々が知るレナルト・カールの姿を見せてくれるだろう」

夏の負傷で上昇に足踏み

アカデミー出身のカールにとって、3カ月の離脱からの復帰は、クラブの攻撃陣での激しいポジション争いによって一段と難しくなっている。オリーズが週半ばの試合に出場できなかった際も、ドイツ王者にはルイス・ディアス、セルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムシアラといった実績あるFWがいた。さらに、夏に加入したイスマエル・サイバリが前線の選択肢に厚みを加えている。

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コンパニ監督は、カールが夏以降に乗り越えなければならなかった身体面の困難にも触れ、こう付け加えた。「彼はまだ若く、何度か負傷もあった。いずれ戻ってくる。心配はしていない」

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復帰した有望株を待つ激しいポジション争い

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バイエルンのコーチ陣は、カールを急いで先発に戻すのではなく、自信と試合のリズムを徐々に取り戻すための時間を与える構えだ。目下の目標は、今後のブンデスリーガとチャンピオンズリーグの試合で途中出場から結果を残し、年長のチームメイトとのポジション争いを勝ち抜くことにある。クラブ首脳陣もその能力を信頼しており、カールには今季を立て直すための環境が整っている。