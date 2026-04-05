バイエルン戦を控えて、ムバッペの容体が懸念される

レアル・マドリードは最近、国内リーグで苦戦を強いられており、その最新の例が、レアル・マヨルカに喫した予想外の敗戦だ。

レアル・マドリードは、降格の危機に瀕しているマヨルカのホームで1-2と敗れ、優勝争いにおける立場を厳しくした。リーグ戦残り8節を控えた時点で、首位を走るライバルのバルセロナ（76ポイント）との差は7ポイントに広がった。

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昨日の敗戦とバルサとの勝ち点差だけが、この敗戦の唯一の影響ではなかった。チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦となるバイエルン・ミュンヘンとの重要な一戦を数日後に控える中、スター選手キリアン・エムバペの準備状況に対する懸念が広がり始めている。

X（旧Twitter）のアカウント「Stats Foot」は、キリアン・エムバペの得点力に関するネガティブな統計を明らかにし、このフランス人スターがレアル・マドリードでの直近5試合で1ゴールも記録していないと指摘した。

同アカウントは、「この期間は、2025年4月に記録したものと並び、レアル・マドリードでのムバペの最長無得点期間に相当する」と強調した。

この統計は、レアル・ソシエダ、オサスナ、アトレティコ・マドリード、そしてマヨルカとの試合（いずれも国内リーグ）に関するものであり、その他の試合では負傷のため欠場していた。

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