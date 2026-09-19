Bild紙の情報によると、クロアチアサッカー連盟はこの19歳の獲得に向けて集中的に動いているという。この選手はルーツの関係で、ドイツとクロアチアの両方でプレーする資格を持つ。

ボザルはこれまでユース年代でも、いずれの代表チームでもプレーしていない。守備的MFの同選手はA代表戦の出場歴もまだなく、そのためクロアチアとドイツの間で自由に選択できる。DFBと接触があるかどうかは、この報道からは明らかになっていない。

もっとも、ボザルの成長曲線がこのまま上向きを維持すれば、連盟が近く動き出す可能性も十分にある。ブンデスリーガ第2節でバイエルン・ミュンヘン戦に出場し、プロデビューを飾った後、シャーレ04は先週木曜日に同選手との契約を2029年まで延長した。今夏には、この守備的MFに対して2.ブンデスリーガの複数クラブから問い合わせもあったという。

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最近、DFBが取り逃がしたタレントは？

もっともDFBは近年、二重国籍を持つ選手をめぐって後れを取るケースがすでに何度もあった。 つい最近では、ボザルのチームメートであるスフィアン・エル＝ファウジがモロッコを選択。同選手はユルゲン・クロップの初陣メンバー候補とも見なされていた。さらに著名な例としては、カン・ウズンとケナン・ユルディズが挙げられ、両選手はすでにトルコ代表で複数試合に出場している。

また、金曜日に初めてドイツU-21代表へ招集されたパリ・ブルナーも、長期的にはDFBに背を向ける可能性がある。というのも、DRコンゴが自らの説明によれば、この若きFWの獲得に動いているからだ。「我々は話をするために両親のもとを訪れた。だが、彼にプレッシャーをかけるつもりはない」と、代表監督セバスティアン・デサーブルは記者会見で語った。ただ、その一方でブルナーが簡単に決断できずにいることも示唆した。「彼はコンゴにもドイツにも愛着を持っている。時間をかけて考えるだろうし、その後11月にどうなるかを見ることになる」

それでも、DFBはノアカイ・バンクス（アウクスブルク）とルーイ・ベン・ファルハト（カールスルーエSC）をめぐる争いでは勝利したようだ。「彼らにドイツとの共通の道筋を示すことができ、そして彼らがそれに同意してくれたことを非常にうれしく思う」と、U-21代表監督アントニオ・ディ・サルボはThe Athleticで語った。バンクスにはそれ以前、アメリカが激しくアプローチしていた一方、ベン・ファルハトはすでにチュニジアのA代表で2試合に出場していた。ただし、その2試合は公式戦ではなかったため、この19歳はまだ代表連盟を変更できる。