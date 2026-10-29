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バイエルン・ミュンヘンの最高経営責任者ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、ウインガーのミカエル・オリーズが現役中にバロンドールを受賞すると自信を持って予言した。フランス人FWはドイツで素晴らしいシーズンを送っており、今季は全公式戦で12得点を記録している。

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オリーズ、最高の個人賞獲得に太鼓判

バイエルンの最高経営責任者（CEO）を務めるドレーゼン氏が、オリーズは将来バロンドールを受賞できると公言した。フランス人ウインガーが今季、鮮烈なスタートを切ったことを受けての大胆な予想だ。2024年にアリアンツ・アレーナにやって来て以来、オリーズは際立った活躍を見せている。24歳の同選手は全公式戦119試合で54ゴール61アシストを記録。今季は12ゴール7アシストを挙げている。

最近、ハリー・ケインが個人賞を受賞したのに続き、バイエルンの幹部は早くも次なる世界的スターに目を向けている。ドレーゼン氏は、オリーズには世界のサッカー界の頂点に立つために必要なものがすべて備わっていると確信している。

ドレーゼン氏、オリーズのバロンドール受賞を確信

バイエルンの首脳陣は、同クラブの攻撃陣がすぐに結果を出したことを明らかに喜んでいる。ドレーゼン氏は、チームで多くの得点に関わるオリーズがどこまで成長できるかについて、ためらいなく語った。クラブの公式媒体を通じて、CEOは同選手の可能性に対する揺るぎない信念を示した。現在のチームには、個人として最高の活躍をするための理想的な環境があると考えている。

「マイケルがキャリアの中でバロンドールを受賞すると、私は100％確信している」とドレーゼン氏は説明した。「我々のクラブには、彼が輝ける環境がある。ピッチ上で非常に息の合うチームメイトがいることも、彼にとってプラスになっている」

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個人として成功するための理想的な環境

サッカーで個人賞を手にするには、優れた仲間の存在が欠かせないことが多い。バイエルンには世界屈指の才能を持つ選手がそろい、オリーズのように爆発力のあるウインガーに完璧に合った戦術的な布陣が整っている。フランス人アタッカーと他のFW陣との連係の良さは、際立った得点記録にも表れている。ドレーゼン氏は、こうしたチーム全体の調和こそが、個人の最高レベルのパフォーマンスを引き出す鍵だと強調した。

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「そうして初めて、個人として最高のレベルに到達できる」と同氏は付け加えた。「世界最高の選手であっても、助けてくれる仲間がいなければ意味がない」

驚異的な好調を維持できるか

欧州のシーズンが佳境に入る中、オリーズは今後、驚異的な得点ペースの維持に全力を注ぐだろう。今後数年のうちにバロンドール候補として本格的に名前を挙げられるには、この水準の数字を保つことが重要になる。直近では、バイエルンがDFBポカールでマクデブルクに6-1で大勝した試合でも、オリーズは見事なプレーを披露した。今週土曜日に行われるブンデスリーガの「デア・クラシカー」、ボルシア・ドルトムント戦でもチームに貢献したいところだ。