共有 GOALをGoogleでフォロー

バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エーベル氏は、ハリー・ケインが最近得点に苦しんでいることについて意外な見解を示し、一時的にドイツを離れることこそ、このストライカーに必要だと語った。ケインはバイエルンでは珍しく無得点が続いているものの、クラブ首脳陣はエースを全面的に支持している。

広告

エーベル氏、ケインの異例の無得点期間に言及

ハリー・ケインが、自身の卓越した基準からすれば極めて異例の無得点期間にある。バイエルンでの直近の公式戦4試合でゴールを挙げられていない。イングランド代表主将は、先日のマインツ戦での2-1の勝利でも無得点に終わった。それ以前にも、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦とブンデスリーガのドルトムント戦でゴールを奪えず、マクデブルクとのカップ戦を欠場する前にはフライブルク戦でも得点できなかった。

バイエルン州にやって来てからわずか162試合で156ゴールを挙げている選手にとって、4試合連続無得点は大きな落ち込みだ。それでも、スポーツディレクターのマックス・エーベル氏は、得点がなくともケインのチームへの貢献はこれまでと変わらず重要だと強調する。「まず大切なのは、彼がゴールに関与していることだ。アシストをする選手は、ゴールを決める選手と同じくらい価値がある」とエーベル氏は『ビルト』に説明した。数字もその言葉を裏付けている。ケインはアトレティコ戦で1アシスト、マインツ戦での勝利ではさらに2アシストを記録。今季のアシスト数を7に伸ばし、RBライプツィヒのアントニオ・ヌサと並んでブンデスリーガのアシストランキング首位に立っている。

代表活動で気持ちを切り替える機会に

11月の代表活動期間が近づく中、エーベル氏は、イングランド代表として母国に戻ることがケインにとって英気を養うのに最適な環境になると考えている。また、バロンドール受賞後の激しいメディアの注目と精神的な重圧が、最近のピッチ上でのパフォーマンスに影響した可能性を示唆した。

日々の練習が行われるサベナー・シュトラーセを離れることは、ケインが最近の個人としての成功を受け止め、頭をすっきりさせてミュンヘンに戻る機会と見られている。「この14日間、ハリーは経験したすべてのことによって、非常に感情が揺さぶられていたと思う」とエーベル氏は語った。

広告 広告

イングランド代表主将を待つ記録更新

ドイツでは無得点が主な話題となっている一方、ケインには代表での大記録が迫っている。現在、イングランド代表での出場数は125試合で、伝説的GKピーター・シルトンと並んでいる。今後の試合に出場すれば、イングランド男子代表史上最多出場選手となる。エーベル氏は、この偉業がケインの士気を高めると考えている。

Related Topics

「今はしばらくイングランドに行くことが、彼にとって良いことだと思う。出場すればイングランド代表での出場数で単独最多記録を樹立するのだから、向こうでも祝福されることに変わりはない」とバイエルンの幹部は述べた。

バイエルン、ケインへの信頼は揺るがず

一時的にチームを離れるものの、バイエルン首脳陣のケインに対する信頼は揺るがない。エーベル氏は、代表での祝福が一段落すれば、元トッテナム・ホットスパーのスターが戻ってきて、再びブンデスリーガの守備陣を脅かすと確信している。クラブは、今月後半にリーグ戦が再開すれば、背番号9がすぐに調子を取り戻すと期待している。

広告

エーベル氏は最後に、ケインの長期的な得点力をクラブは心配していないと明言した。「その後はまた、いつものハリー・ケインに戻る。我々のために再びゴールを決める背番号9になるだろう」と締めくくった。