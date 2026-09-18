アリアンツ・アレーナでのバイエルンのゴールショーで主役を務めたのは、ハットトリックのマイケル・オリーズと2得点のハリー・ケインだった。2人は今年のバロンドール受賞に向け、十分に正当な期待を抱ける存在でもある。その名は30人の候補者リストに載っており、昨季のパフォーマンスを踏まえても、投票で上位に食い込む可能性は高いと一般的に見られている。





金曜夜のオリーズのパフォーマンスを受け、エーベルもその可能性について問われた。元プロ選手の彼はまず「難しい」と述べた。というのも、それは「主観的な評価」だからだ。ただ、エーベルにとっても明らかなのはこうだ。「彼は間違いなく、（バロンドールを獲得し得る）候補の一人だ」。ケインについてはもともと大きなチャンスがあると見ていた一方で、「でもマイケルも、あのプレーの仕方によって、その輪の中に入り込んでいる。だから彼は、間違いなく私にとって世界最高の選手たちの一人だ」と評した。

何人かの著名な選手（そしてその所属クラブ）は、10月26日にロンドンのパラディウム・シアターで行われるガラで、可能な限りゴールデンボールを手にするためのキャンペーンをすでに始めている。バルセロナの世界王者ラミン・ヤマルも受賞を望んでいる。彼はMovistar Plusで、ゴールデンシュー受賞者のケイン（シーズン73ゴール）への当てこすりと広く受け止められた発言を残した。「バロンドールは世界最高の選手に与えられるべきだ。それだけだ。80ゴールを決めた選手に与えられるべきではない」

ヤマルはさらにこう明確にした。「80ゴールを決めたなら、君が手にするのはシーズンの得点王の賞だ。人々が理解していないのは、これらがまったく異なるものだということだ。世界最高の選手とは、解説者として試合を見ていて、その選手を見ているだけで楽しめる存在のことだ。他の誰とも違う選手なんだ」

この発言について問われたエーベルは、はっきりとこう語った。「選挙戦はしなければならない。一番いいのは、選挙戦を必要としない選手たちだ」

マイケル・オリーズが自身初のハットトリック

その前の90分間、力不足のベルリン勢を相手に、オリーズは自らの両足で違いを示していた（SPOX採点1）。プロキャリア初のハットトリックを達成したことだけが、彼をピッチ上のベストプレーヤーにした理由ではない。開始15分あまりでゴールラッシュの口火を切ったジャマル・ムシアラは、Skyで、フランス人である彼のレベルはただただ「卓越している」と絶賛した。

Getty Images

指揮官ヴァンサン・コンパニは、見事なゴールの数々について、オリーズがシュート技術を厳しく磨いてきた成果が報われたものでもあると強調した。「マイケルはこうしたゴールを決めるが、トレーニングでもこうしたシュートに多く取り組んできた。トップ選手であっても、必要なのは才能だけではない」

オリーズはこの後、フランス代表に合流する。彼は、FCBのチームメートであるダヨ・ウパメカノと同様に、新監督ジネディーヌ・ジダンの最初のメンバーに名を連ねている。