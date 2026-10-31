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バイエルン・ミュンヘンの営業・マーケティング担当ディレクター、ルーヴェン・カスパー氏は、ボルシア・ドルトムントと対戦するドイツ屈指の一戦が持つ世界的な魅力は、今やレアル・マドリーとバルセロナによるスペインの名高い対決に匹敵すると考えている。ブンデスリーガの強豪同士は、ともに勝ち点17で首位に並ぶ中、土曜日の夜にアリアンツ・アレーナで対戦する。

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マーケティング責任者、ドイツの大一番を称賛

カスパーは、ドイツの2大クラブによる公式戦141回目の対戦を、スペインサッカー最大のライバル対決と商業的に同等の位置にあると評価した。2026-27シーズンのブンデスリーガで、土曜日に対戦する両チームは唯一の無敗勢だ。ともに7試合で5勝2分けを記録している。優勝争いの行方が懸かる一戦とあって、ドイツのプロサッカーで最も多く行われてきたこの対戦への海外からの関心は、さらに高まっている。

世界の視聴者数は通常の2倍

近年の対戦ではバイエルンが優位に立ち、ドルトムントとの直近17試合で敗れたのは、全公式戦を通じてわずか1度。昨季のリーグ戦でもドルトムント相手に2勝を挙げた。現在、両チームは勝ち点で並んで首位に立っており、クラブ関係者はこの対戦の国際的な注目度の高まりを生かしたいと考えている。

『Bulinews』が引用したカスパーの発言は次の通りだ。「私たち［バイエルン・ミュンヘン］にとって、これは単なるバイエルン対ドルトムントではない。デア・クラシカーというブランドを築こうと本気で取り組んでいる。ラ・リーガのFCバルセロナ対レアル・マドリードであるエル・クラシコは、何十年にもわたって誰もが知る対戦だが、私たちの試合もエル・クラシコに匹敵する。

「シーズン最大の試合であり、年に2回行われる。この試合が人気なのはドイツ国内だけでなく、海外でも同じだ。

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「視聴者数は、通常のブンデスリーガの土曜夜の注目試合の2倍に上る。最も強い2チームが対戦するため、この試合には非常に大きな関心が集まる」

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攻撃的なスタイルが海外での人気を後押し

土曜日の一戦では、リーグ最多得点の攻撃陣と最少失点の守備陣が対峙する。バイエルンは25得点でリーグトップに立ち、そのうち18得点を開幕からのホーム3試合で記録。一方のドルトムントはリーグ最少の4失点に抑え、7試合で5度のクリーンシートを達成している。

両チームのプレースタイルが世界中の放送局を引きつけていることについて、カスパーはこう続けた。「それは海外の視聴者数にも表れている。この試合は200以上の国で放送される。こうした非常に積極的なサッカーを見てもらえることは、私たちにとって重要だ。

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「ブンデスリーガはこのスタイルで知られており、リーグとしてもそこに力を入れている。世界各地でデア・クラシカーのキャンペーンを大々的に展開し、放送パートナーに対しても働きかけている」

ケインが首位攻防戦で復帰

水曜日に6-1で勝利したマクデブルクとのDFBポカールの試合では休養を与えられたバイエルンのFWハリー・ケインが、月曜日のバロンドール受賞後初の試合となる土曜日の一戦で復帰する。ヴァンサン・コンパニ監督は週半ばに退院した後、自宅で療養しており、引き続きベンチには入らない。ミュンヘンで勝利したチームが、無敗を維持したままブンデスリーガの単独首位に立つ。