バルセロナのコーチ陣とフロントは、先週水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でアトレティコ・マドリードに0-2で敗れた。この試合では守備の切り替えと決定力不足が露呈した。

カタルーニャのスポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、クラブ内では守備の引き方を見直す結論が出ている。参考例として、先週火曜日にバイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードを2－1で破った試合が挙げられている。

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レアル・マドリードは時折バイエルンのハイプレスから抜け出したが、そのたびにドイツのチームは全速力で後退した。これは、フィニシウスやエムバペのような快速な選手を封じるため。バルセロナも同様の戦術をためらわず採用すべきだとする。

補強候補の1人、フリーキックで得点を挙げたジュリアン・アルバレスはバルセロナ戦でその価値を証明した。だがアトレティコが引き留める可能性もあり、移籍実現の鍵は彼の意思だ。

移籍の成否はアルゼンチン人スター本人の意思次第で、国内ライバルへ放出させるには「ロヒ・ブランコス」経営陣の説得が難航すると見込まれる。