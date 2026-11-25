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バイエルンはボールを支配しながらも、チャンピオンズリーグでリールに1-2で敗れた。ダヨ・ウパメカノが序盤にヘディングで先制したが、上田綺世に同点弾を許し、不運なオウンゴールで決着がついた。

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バイエルンはスタッド・ピエール＝モーロワで、圧倒的にボールを支配しながらも決定力を欠いた。ボール支配率は65％、パス成功数は700本近くに達し、15分にダヨ・ウパメカノが先制点を決めた序盤は、ヴァンサン・コンパニ監督のチームが余裕を持って試合を進めているように見えた。しかし、速攻で縦に攻めるリールを抑えられず、後半に試合の主導権を失った。

試合を変えたのは二つの場面だった。後半の半ばを過ぎた直後にホームのリールが上田綺世のゴールで追いつき、そのわずか3分後にはアレクサンダル・パブロヴィッチの極めて不運なオウンゴールが生まれた。バイエルンは終盤に攻勢を強め、ジャマル・ムシアラも投入したが、リールの堅い守備ブロックを崩せなかった。ほぼすべての統計指標で大きく上回りながら、勝ち点を得られずにフランスを後にした。

GK＆DF

ヨナス・ウルビヒ：5点

高い最終ラインの背後を守る若手GKにとって、難しい夜となった。2本のシュートをセーブしたものの、上田の決定力の高い一撃でゴールを許し、相手に当たったオウンゴールにはほとんど対処できなかった。配球は堅実だったが、リールが短い時間ながら勢いに乗った場面では、守備陣を落ち着かせる存在感が足りなかった。

ダヨ・ウパメカノ：7点

バイエルンで最も積極的にプレーし、15分にヘディングで先制点を挙げた。守備面でも、正確なパス106本と守備での対応13回を記録し、数字上で際立った。ただ、終盤は焦りから、組み立てを続ける代わりに約23メートルからシュートを放ち、DFにブロックされた。

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キム・ミンジェ：6点

92分にヨナタン・ターと交代するまで、前に出る積極的な守備を見せた。長い時間にわたってリールを抑え込んだ高い最終ラインの維持に貢献したが、同点弾の場面では守備陣全体がリールの攻守の切り替えの速さに対応できなかった。

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ヨシプ・スタニシッチ：5点

4バックの右でプレーし、ボール保持時は堅実だった。一方、中央を固めるリールの守備を崩すために必要な、前方の選手を追い越す攻撃参加は十分にできなかった。コンパニ監督が攻撃を活性化させようとした76分に交代した。

伊藤洋輝：6点

左サイドバックで持ち味を垣間見せ、30分にはCKからのヘディングで得点に迫った。枠内シュートを1本記録し、後半終盤にティム・ビンダーと交代するまで守備の役割も忠実に果たした。

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MF

ヨシュア・キミッヒ：7点

チームの中心として絶えずボールをつなぎ直し、バイエルンの65％という支配率を支えた。低い位置から攻撃を組み立てたが、リールが守備ブロックを深い位置に下げてからは、最終ラインを破る決定的なパスを欠いたかもしれない。

アレクサンダル・パブロヴィッチ：4点

若手にとって忘れたい夜となった。ゴールを狙うシュートを2本放つなど攻撃にも関わったが、65分に痛恨のオウンゴールを喫し、これが最終的にリールに勝利をもたらした。それまで中盤の底で落ち着いたプレーを見せていただけに、残酷な一撃だった。

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トム・ビショフ：6点

数字にも表れる積極的なプレーを見せ、前半には低いシュートでベルケ・オゼルを脅かし、後半にはFKを曲げて枠の外へ放った。ハーフスペースでまずまずの運動量を示し、バイエルンが追いかける展開の中でムシアラと交代した。

レナート・カール：5点

右の高い位置で先発したが、試合に十分な影響を与えられなかった。80分には16メートルの位置からシュートを枠外に放ち、好機を逃した。その直後、首脳陣がより経験のある選手を起用しようとしたため、ピッチを退いた。

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攻撃陣

コンラート・ライマー：5点

本来とは異なる前線の役割を担い、献身的に動いたものの、アタッキングサードでの質を欠いた。前半にはゴールに向かうシュートをブロックされ、攻勢を強めた終盤には左足のシュートを枠外へ放った。

ナサニエル・ブラウン：5点

リールの最終ラインを横に広げる役割を担ったが、相手サイドバックを攻略できなかった。バイエルンの攻撃の大半が中央か逆サイドを経由したため、ほとんどプレーに絡めなかった。

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途中出場選手＆監督

ティム・ビンダー：5点

76分に伊藤に代わって出場したが、サイドから必要な変化をもたらせなかった。

ルイス・ディアス：5点

攻撃に縦への推進力を加えるため、スタニシッチに代わって投入された。しかし、リールの「赤い壁」に囲まれ、持ち味を発揮できなかった。

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ジャマル・ムシアラ：6点

途中出場組では最も危険な存在だった。アディショナルタイムにチャンスをつくったが、厳しいプレッシャーを受けながら放ったシュートは枠外へそれた。

ノア・コジョ＝エヴォラ：採点なし

81分にカールに代わって出場。採点するにはプレー時間が短すぎた。

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ヨナタン・ター：採点なし

ターゲット役を担わせる狙いで92分に投入されたが、時間が足りなかった。

ヴァンサン・コンパニ：5点

チームはボールを支配したものの、戦術的な配置は、リールが狙っていた攻守の切り替えの場面で脆さを露呈した。ライマーを前線で起用しても創造性は生まれず、交代策も試合の流れを変えるにはやや遅かった。