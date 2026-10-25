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バイエルン・ミュンヘンはヨーロッパ・パルク・シュタディオンでSCフライブルクに3-1で手堅く勝利し、開幕からの無敗を維持した。ダヨ・ウパメカノ、セルジュ・ニャブリ、そして終盤のミカエル・オリーセのゴールにより、勝ち点3をバイエルンへ持ち帰った。

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バイエルン・ミュンヘンは、粘り強いSCフライブルクを3-1で下し、ブンデスリーガ首位での快進撃を続けた。バイエルンは高い最終ラインで相手の攻撃を封じ、ホームチームの攻撃を散発的な速攻に限る戦術を採った。16分にダヨ・ウパメカノが先制。組織的な守備ブロックを敷くフライブルクも、バイエルンの主導権を崩せなかった。前半終了間際にはセルジュ・ニャブリが追加点を挙げ、終盤の混戦で重要となる2点のリードを築いた。

後半はバイエルンの支配力がやや弱まり、82分にはトム・ビショフが意図せずボールを自陣のゴールに入れ、フライブルクに反撃の望みを与えた。それでもヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは、王者に求められる冷静さを示し、イゴール・マタノヴィッチのヘディングによる終盤の猛攻をしのいだ。後半アディショナルタイムの95分、マイケル・オリーズが勝負を決定づけるゴールを記録。攻撃の最終局面におけるバイエルンの効率と質の高さを示す一撃で、チームは得失点差により首位を維持した。

GK・守備陣

ヨナス・ウルビヒ：7／10

若きGKは安定したプレーを見せ、5セーブでフライブルクの攻撃を食い止めた。オウンゴールは防ぎようがなかったが、試合を通じてポジショニングが優れており、特に最後の10分間にシュートを立て続けに浴びた際の対応が光った。被ゴール期待値（xGC）0.99に相当する攻撃にさらされながら、空中戦のプレッシャーにもおおむね冷静に対処した。

ダヨ・ウパメカノ：8／10

フランス人DFは両ゴール前で圧倒的な存在感を示した。16分に強烈なシュートで先制点を奪っただけでなく、守備面でも試合最多となる13回の介入を記録。7回の対人戦に勝利し、高い最終ラインを維持したことで、バイエルンは相手を押し込めた。ただし、終盤にはCKから自身2点目を奪うチャンスを逃している。

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ヨナタン・ター：7／10

配球と守備陣の構造を保つプレーで見事な働きを見せた。パス66本中60本を成功させ、バイエルンがボール保持を立て直す際の中心となった。ポジションを外れることはほとんどなく、そのフィジカルの強さがウパメカノのより積極的な動きを支えた。

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ヨシプ・スタニシッチ：6／10

攻撃参加を抑えたサイドバックとして起用され、派手さはないものの堅実にプレーした。デリー・シェルハントの脅威を抑えることに集中し、60分を過ぎたところでサシャ・ボエと交代。オーバーラップより守備の陣形を優先する、戦術的な規律が光った。

ナサニエル・ブラウン：6／10

攻撃への意欲を時折見せ、特に69分には相手にシュートをブロックさせた。ラストパスの質を欠く場面もあったが、左サイドで精力的に動いて幅をもたらした。バイエルンが試合のテンポを管理しようとする中、73分により経験豊富なアルフォンソ・デイヴィスと交代した。

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中盤

コンラート・ライマー：7／10

中盤の原動力だった。パトリック・オスターハーゲを経由して攻撃を組み立てようとするフライブルクを妨げるうえで、ライマーの献身的な働きは不可欠だった。スペースをカバーし、こぼれ球を回収したことで、バイエルンはボール保持率56％を記録し、ホームチームに決定機を一度も作らせなかった。

トム・ビショフ：5／10

敵地の厳しい雰囲気の中、若手にとって難しい一夜となった。普段のプレーは堅実だったものの、82分のオウンゴールは集中力を欠いた結果であり、不要なプレッシャーを招いた。こうした重要度の高いアウェー戦では、さらに精神的な強さを示す必要がある。

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レナルト・カール：6／10

ライン間でプレーし、攻撃をつなごうとした。25分にはシュートを放ったが、枠を外れた。コンパクトなフライブルクのダブルボランチを前に決定的なパスは出せなかったものの、86分に交代するまでボールを持たない場面でも懸命に働いた。

攻撃陣

セルジュ・ニャブリ：7／10

前半のバイエルンに必要な決定力をもたらした。42分のゴールは絶好のタイミングで生まれ、ハーフタイム直前にフライブルクの勢いを削いだ。左サイドから常に脅威を与え、戦術的な配置変更に伴ってサイバリと交代した。

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マイケル・オリーズ：8／10

ピッチ上で最も創造性を発揮できる選手に見えた。攻撃がかみ合わない時も粘り続け、95分には見事なゴールで試合を決定づけた。ゴール期待値（xG）に関わるプレーも多く、バイエルンが作った4度の決定機の主な起点となった。

ハリー・ケイン：6／10

フィニッシュの面では、イングランド代表主将にとってもどかしい夜だった。57分のヘディングと81分の素早いシュートを含む2度の大きなチャンスがあったが、いずれもバックハウスに阻まれた。前線でボールを収めるプレーは重要だったものの、ゴール前でいつもの決定力を欠いた。

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交代選手・監督

サシャ・ボエ：6／10

61分にスタニシッチに代わって出場し、右サイドに運動量を加えた。終盤にフライブルクが圧力を強める中、主に守備を担った。

イスマエル・サイバリ：7／10

途中出場から大きな存在感を示し、最後の30分間に攻撃へ深く関わった。計4本のシュートを放ち、何度もGKを試すとともに、疲れの見えるフライブルクの守備を広げる得点の脅威を加えた。

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アルフォンソ・デイヴィス：6／10

展開がオープンになる中、左サイドにスピードと守備への戻りをもたらすため、73分に投入された。

伊藤洋輝：採点なし

守備を固めるため、86分に戦術的な交代で投入された。

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アーロン・ダンクス：7／10

アシスタントコーチは、各種スタッツで優位に立った組織的なゲームプランを評価されるべきだ（xGは2.94対0.99）。交代策も後手に回らず、先手を打つものだった。ただし、オウンゴール後に守備が不安定になった点は懸念材料だろう。