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バイエルンはフォルクスパルクシュタディオンでの激戦を0-0で終え、ブンデスリーガ首位浮上を逃した。前半終了間際にヨシュア・キミッヒが一発退場となり、アウェーのバイエルンは10人で勝ち点1をつかむために戦った。

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バイエルンはハンブルクで苦しい午後を過ごした。ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは、決定力を欠く一方で戦術的な駆け引きが随所に見られた試合を0-0で終えた。ボール保持率は73％に達したものの、相手陣内での優位を決定機につなげられなかった。44分にはキミッヒが乱暴な行為で一発退場となり、チームの布陣は大きく崩れた。バイエルンは後半に向け、戦い方の見直しを迫られた。

後半のバイエルンは守備の立て直しに集中し、数的優位に立つハンブルクの攻撃を封じて無失点で終えた。守備陣は圧力を受けても粘り強さを見せた一方、90分を通じて枠内シュートがゼロだった攻撃力の不足は、コンパニ監督にとって大きな懸念材料となる。この結果、バイエルンはボルシア・ドルトムントからブンデスリーガ首位の座を奪えなかった。チームが低調な時期にあるなか、中盤の司令塔を出場停止で欠くことも、失望に追い打ちをかけた。

GK・守備陣

ヨナス・ウルビヒ：7.7点／10点。負傷したマヌエル・ノイアーの代役を任された若きGKは、年齢に似合わぬ落ち着きを見せた。3本のシュートをセーブして無失点を守り、退場後にハンブルクが優勢となった時間帯も冷静だった。

サシャ・ボエ：7.3点／10点。サイドで精力的に動き、前半は攻撃の出口となった。キミッヒの退場後は攻め上がりを控え、最終ラインの4人がコンパクトな陣形を保てるよう規律を示した。

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キム・ミンジェ：7.3点／10点。積極的にラインから前に出てカウンターを食い止めた。素早く守備位置に戻る能力は後半に重要で、数的不利のなかでもバイエルンが高い守備ラインを維持する助けとなった。

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ヨナタン・ター：7.2点／10点。フィジカルの強さを生かし、守備に追われる展開で存在感を発揮した。空中戦で重要な役割を果たし、ホームチームの期待得点（xG）が0.86に達するなかでも失点を防いだ。

ヨシプ・スタニシッチ：7.2点／10点。守備で複数の役割を担い、ポジショニングは安定していた。チームが記録した12回のインターセプトに貢献し、バイエルンがより低い位置で守ることを余儀なくされるまでは、ビルドアップでも安定した土台となった。

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中盤

ヨシュア・キミッヒ：3点／10点。主将にとって散々な一戦だった。序盤は試合のテンポをコントロールしたものの、44分に乱暴な行為で一発退場となった軽率なプレーが、チームの勝利の可能性を大きく損ねた。

アレクサンダル・パブロヴィッチ：7.0点／10点。低い位置でプレーし、効率よくボールをつないだ。後半はキミッヒの退場で生じた穴を埋めるために広い範囲をカバーし、守備での仕事が増えた。

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トム・ビショフ：7.1点／10点。停滞する中盤に創造性をもたらそうとし、高い技術を垣間見せた。バイエルンが796本のパスを成功させるうえで重要な役割を果たしたが、均衡を破る最後のパスは出せなかった。

攻撃陣

レナート・カール：6.0点／10点。若手のカールは試合に影響を与えられず、10人での戦いを経験豊富な選手に託そうとしたコンパニ監督の判断で、後半開始間もなく交代となった。

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バラ・サポコ・ンディアイ：6.5点／10点。序盤はスピードを発揮する場面もあったが、孤立することが多かった。バイエルンが後半の長い時間を守備に費やすなかで存在感は薄れ、最終的にはハンブルクのサイドバックに抑え込まれた。

ノア・コジョ＝エヴォラ：6.8点／10点。グレンベークはライン間で懸命に動いたが、ハンブルクの5バックを相手にスペースを見つけるのに苦労した。ほかの攻撃陣と同様にボールが届かず、枠内シュートを記録できなかった。

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途中出場・監督

コンラート・ライマー：6.1点／10点。52分にレナート・カールに代わって出場。退場後の中盤を安定させるために必要な運動量と戦術的な規律をもたらしたが、攻撃を前進させる働きは少なかった。

ルイス・ディアス：6.2点／10点。ハーフタイムにンディアイに代わって出場。ドリブルで相手の圧力を和らげようとしたが、敵陣の攻撃エリアではたびたび守備陣に囲まれた。

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ナサニエル・ブラウン：6.0点／10点。打撲を負ったライマーに代わり、87分に途中出場。試合がそのまま引き分けに向かうなか、流れに影響を与える時間はほとんどなかった。

ヴァンサン・コンパニ：6.0点／10点。ハーフタイムの守備面での修正によって勝ち点1を確保した点は評価できる。ただ、順位が下の相手に先発メンバーが枠内シュートを1本も記録できなかったことは、対処すべき戦術上の失敗だ。