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バイエルン・ミュンヘンはアリアンツ・アレーナでケルンと1-1で引き分けた。試合にはハリー・ケインの重大な負傷が影を落とした。ホームチームはボールを支配したものの、ナサニエル・ブラウンの同点ゴール後、数的優位を得点につなげられなかった。

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アリアンツ・アレーナでの試合開始からわずか20分、ケインが脚の負傷で交代を余儀なくされ、バイエルン・ミュンヘンの戦術プランは早々に狂った。予期せぬ変更を迫られたバイエルンは、コンパクトな守備陣形を敷くケルンを相手に、攻撃の中心を欠いて戦うことになった。12分には、バイエルンの守備への切り替えに生じた珍しい隙を突き、マイキー・ムーアが速攻から決定力を発揮してゴール。アウェーチームがホームの観客を驚かせた。

反撃をけん引したのはブラウンだ。37分、ペナルティーエリア外から巧みなシュートを決め、同点に追いついた。バイエルンはボール支配率71％を記録し、正確なパスを実に747本通したものの、ケルンの3-5-1-1の陣形を崩すための敵陣深くでの創造性を欠いた。試合終了時のゴール期待値（xG）は、バイエルンの0.94に対してケルンが1.98。ボールを保持したのはホームチームでも、実際に大きな脅威を与えたのはアウェーチームだったことを示している。

GK・DF

ヨナス・ウルビヒ：7／10

バイエルンがボールを支配したため、長い時間、出番はほとんどなかった。それでも必要な場面では頼もしさを見せ、重要なセーブを3度記録。質の高い速攻から生まれたムーアの先制点には、ほとんど対処のしようがなかった。

コンラート・ライマー：6／10

右サイドバックを務めながら、試合の大半では中盤の一員のように高い位置を取り、マイケル・オリーセをサポートした。シュートを2本放ったが、いずれも枠外。ケルンの素早いカウンターに対しては、守備に戻るのに苦労する場面もあった。

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ヨナタン・ター：6／10

最終ラインからの主な配球役を担い、突破口を探るバイエルンのボール保持を支えた。おおむね安定していたが、ムーアに走り込むスペースを与えるたびに脆さを見せた守備陣の一員でもあった。

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ダヨ・ウパメカノ：7／10

数字の上ではバイエルンで最も優れたDFで、タックル2回とデュエル勝利5回を含む9回の守備での貢献を記録した。前半アディショナルタイムには力強いヘディングで相手GKにセーブを強い、勝ち越しに迫った。70分にキム・ミンジェと交代した。

ヨシプ・スタニシッチ：6／10

守備陣形の左サイドで安定感をもたらした一方、引いて守る相手を崩す際に求められる、追い越して攻撃に加わる動きは乏しかった。主な役割は相手を抑え、ビルドアップを助けることだった。

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MF

ヨシュア・キミッヒ：8／10

チームのリズムを刻む存在として、136本のパスを試み、131本を成功させた。成功率は驚異の96％。試合のテンポを支配し、遠距離からのシュートでも守備をこじ開けようとしたが、22分のシュートはGKを脅かすには至らなかった。

アレクサンダル・パブロヴィッチ：7／10

中盤で精力的に働き、前方の選手たちを支える土台となった。ブロックされたシュート2本で攻撃への意欲ものぞかせたが、最大の貢献は、終盤に交代するまでバイエルンのボール支配率71％を維持する助けとなったことだ。

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マイケル・オリーセ：5／10

フランス人選手にとっては不本意な一戦となり、右ウイングで普段のような影響力を発揮できなかった。41分のシュートはブロックされ、決定機を生み出せないまま、負傷によりハーフタイムにティム・ビンダーと交代した。

レナルト・カール：7／10

トップ下でプレーし、チーム最多の3本のシュートを放った。54分には相手GKにセーブを強い、チームのチャンス創出の中心を担ったが、ケルンの中央の3人を突破するのは難しかった。

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ナサニエル・ブラウン：8／10

攻撃陣4人の中で最も際立った選手。37分には優れた技術を見せ、22メートルの距離から同点ゴールを決めた。その後も脅威であり続け、さらに2本のシュートを記録。ケルンのサイドバックを継続的に苦しめた。

FW

ハリー・ケイン：5／10

イングランド代表主将にとって、つらい結末を迎えた一夜だった。脚の負傷で20分に退くまで、バイエルンはまだリズムをつかみつつある段階で、ケインに届くボールは非常に少なかった。その後の試合では、彼の不在が痛感された。

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途中出場選手と監督

トム・ビショフ：6／10

負傷したケインに代わって早い時間帯に投入されたが、ストライカーが相手守備を引きつける力を再現するのに苦労した。シュート機会は2度あり、1本はブロックされ、もう1本は枠外。求められる決定力を欠いた。

ティム・ビンダー：6／10

ハーフタイムにオリーセに代わって出場。サイドで異なる持ち味を見せたが、ケルンの堅い守備陣形を崩すことはできなかった。

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キム・ミンジェ：6／10

70分にウパメカノに代わって出場。最終ラインに新たな活力をもたらし、勝ち越しを狙うケルンの終盤の速攻を食い止める助けとなった。

ジャマル・ムシアラ：6／10

攻撃に変化を加えるため、残り20分から投入された。終盤に2度のチャンスを得たが、シュートは枠を捉えられなかった。ドリブルで相手守備をかき乱したものの、最後のパスを欠いた。

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ノア・コジョ＝エヴォラ：採点なし

終盤にパブロヴィッチに代わって出場したが、スコアに影響を与えるには時間が足りなかった。

ヴァンサン・コンパニ：6／10

コンパニ監督のチームはボールを支配したが、カウンターへの対応では戦術的に後手に回った。これほどボールを保持しながら、創出した質の高いチャンスが乏しかったこと（xGはわずか0.94）は監督にとって懸念材料だ。ケインの負傷も、チームの構成に大きな課題を突きつけている。