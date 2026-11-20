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バイエルン・ミュンヘン対ケルンは1-1。金曜夜に行われたドイツのブンデスリーガ第10節の先行試合だ。

ドイツ王者のベンチにはヴィンセント・コンパニ監督が戻った。10月23日の練習中にピッチ上で体調を崩して以来、約1カ月ぶりの復帰だ。

マヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアスらをすでに欠く中、全員が負傷者リスト入りしているコンパニ監督は、ハリー・ケインも負傷で失った。

バロンドール受賞者のイングランド人センターフォワード、ケインは足首の問題でピッチを去らざるを得ず、20分にトム・ビショフと交代した。そのビショフが37分、ナサニエル・ブラウンの1-1とする同点ゴールをアシスト。両チームはこのスコアで前半を終えた。12分にサイード・エル・マラのアシストからイングランド人のマイキー・ムーアが決めたケルンの先制点に応えた形だ。

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後半はティム・ビンダーがフランス人のミカエル・オリーセに代わって出場。オリーセも前半終盤に明らかに足を引きずっており、負傷による交代だった。これに伴い、レナルト・カールが偽9番の位置に上がった。

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ケルンにも欠場者が多い。ヒューバース、メンサー、ロンディッチ、スキリ、ファン・デン・ベルフに加え、オランダ人FWタイス・ダリンガも不在だ。ダリンガは昨夏の移籍市場でボローニャから、買い取り額1100万ユーロのオプション付きレンタルで加入したが、膝の十字靱帯を負傷している。

70分、コンパニ監督は2枚替えを行い、ライマーに代えてムシアラ、約10分前に警告を受け、ひどくいら立っていたウパメカノに代えてキム・ミンジェ（元ナポリ）を投入した。一方のケルンも終盤には、サッカー選手の父を持つレイガン・ヘスキーが出場したが、スコアは変わらなかった。

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バイエルン・ミュンヘンは勝ち点22に伸ばし、ボルシア・ドルトムントに1ポイント差をつけた。ドルトムントは土曜午後、最下位ボルシアMGとのアウェー戦で首位浮上のチャンスを迎える。

バイエルンは次節のブンデスリーガで11月28日（土）にハンブルクで戦う。その前の11月25日（水）にはチャンピオンズリーグでフランスに遠征し、イタリア人のダヴィデ・アンチェロッティ監督が率いるリールと対戦する。ダヴィデ監督は、ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督の息子だ。

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足の打撲を負ったオリーセについては、早期復帰が楽観視されている。一方、ケインの離脱はさらに長くなる見込みだ。試合後、幹部のエーベル氏とコンパニ監督もこれを認め、監督は「ハリーは数カ月離脱する」と語った。ケインは左足首の脛腓靱帯結合を損傷しており、通常は回復まで少なくとも3カ月の離脱を要する負傷だ。

懸念はそれだけではない。機能性神経障害を抱えるムシアラの問題もある。バイエルン・ミュンヘンの取締役会メンバー、カール＝ハインツ・ルンメニゲ氏は『スカイ・スポーツ・ドイツ』にこう語った。「彼を心配しているか？ 健康上の問題があり、残念ながら、以前見せていたレベルに戻るのは難しいと分かっている。私たちは皆、彼が再び良いプレーをする姿を見たいと願っている。そうならなければ、彼の状況を考えなければならない。彼には非常に大きな契約があり、クラブとして財務面からもこの状況にどう対処するか検討する必要がある。彼の代理人事務所と話し合い、その後に決断を下さなければならない。売却の可能性はあるか？ 今の状態の彼を他のクラブが獲得できるとは思わない」

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試合記録

バイエルン対ケルン 1-1

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得点者：12分 ムーア（ケルン）、37分 ブラウン（バイエルン）。

バイエルン（4-2-3-1）：ウルビヒ；ライマー（70分 ムシアラ）、ウパメカノ（70分 キム・ミンジェ）、ター、スタニシッチ；キミッヒ、パブロヴィッチ（87分 コジョ＝エヴォラ）；オリーセ（46分 ビンダー）、カール、ブラウン；ケイン（20分 ビショフ）。（控え：ウルライヒ、ボエ、伊藤、サポコ・ンディアイェ）。監督：コンパニ。

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ケルン（3-5-1-1）：シュヴェーベ；シュミート、シンプソン＝ピューゼイ、ロチョシヴィリ；セブロンセン（86分 カストロ＝モンテス）、クラウス、オコン＝エングストラー（77分 ヨハネソン）、ムーア（91分 ビュルター）、ボルナ・ソサ；マイナ（77分 ティールマン）；S・エル・マラ（86分 ヘスキー）。（控え：ツィーラー、アヘ、M・エル・マラ、ヴァルトシュミット）。監督：ヴァーグナー。

主審：ブラウン。

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警告：オコン＝エングストラー（ケルン）、ウパメカノ（バイエルン）、S・エル・マラ（ケルン）。

試合日程：

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土曜日

15:30

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エルフェアスベルク対フライブルク

フランクフルト対ホッフェンハイム

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レヴァークーゼン対パーダーボルン

ボルシアMG対ドルトムント

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ウニオン・ベルリン対RBライプツィヒ

18:30 シャルケ対シュトゥットガルト

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日曜日

15:30 アウクスブルク対マインツ

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17:30 ブレーメン対ハンブルク

順位表：

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バイエルン・ミュンヘン 勝ち点22

ドルトムント 21

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フライブルク 19

RBライプツィヒ 18

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レヴァークーゼン 16

ブレーメン 15

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エルフェアスベルク 13

シュトゥットガルト 12

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ホッフェンハイム 12

フランクフルト 12

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ハンブルク 12

マインツ 10

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パーダーボルン 10

ケルン 10

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アウクスブルク 9

ウニオン・ベルリン 7

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シャルケ 6

ボルシアMG 4。

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バイエルン・ミュンヘンとケルンは消化試合が1試合多い。