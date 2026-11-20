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バイエルン・ミュンヘン対ケルンは1-1。金曜夜に行われたこの試合で、ドイツのブンデスリーガ第10節が幕を開けた。

ドイツ王者のベンチには、ヴィンセント・コンパニ監督が復帰した。10月23日の練習中にピッチ上で体調不良に見舞われて以来、約1カ月ぶりだ。

すでにマヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアスらを欠く中（いずれも負傷離脱中）、ベルギー人指揮官はハリー・ケインも負傷で失った。

バロンドール受賞者のイングランド人センターフォワードは足首の問題で退場を余儀なくされ、20分にトム・ビショフと交代した。そのビショフは37分にナサニエル・ブラウンへパスを送り、ブラウンが1-1の同点ゴールを決めた。両チームはこのスコアでハーフタイムを迎えた。12分にサイード・エル・マラのアシストからイングランド人のマイキー・ムーアが決めたケルンの先制点を、打ち消す形となった。

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後半開始からティム・ビンダーがフランス人のミカエル・オリーズに代わって出場。オリーズも前半終盤に明らかに足を引きずっており、負傷交代となった。これに伴い、レナート・カールが偽9番の位置に上がった。

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ケルンにも欠場者が多い。ヒューバース、メンサー、ロンディッチ、スキリ、ファン・デン・ベルフに加え、オランダ人FWのタイス・ダリンガも不在。昨夏の移籍市場でボローニャから1100万ユーロの買い取りオプション付きで期限付き加入したダリンガは、膝の十字靱帯を負傷している。

70分、コンパニ監督は2枚替えを行い、ライマーに代えてムシアラ、その約10分前にイエローカードを受け、ひどく神経質になっていたウパメカノに代えて元ナポリのキム・ミンジェを投入した。一方のケルンも終盤には、サッカー選手を父に持つレイガン・ヘスキーを起用したが、スコアは動かなかった。

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バイエルン・ミュンヘンは勝ち点22に伸ばし、ボルシア・ドルトムントを1ポイント上回った。ドルトムントは土曜午後、最下位ボルシア・メンヒェングラートバッハとのアウェー戦で首位浮上のチャンスを迎える。

次節のブンデスリーガでは、バイエルンは11月28日土曜にアウェーでハンブルガーSVと対戦する。その前の11月25日水曜には、チャンピオンズリーグでフランスに遠征し、イタリア人のダヴィデ・アンチェロッティ監督が率いるリールと対戦する。ダヴィデ監督はブラジル代表監督カルロ・アンチェロッティの息子だ。

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試合詳細

バイエルン対ケルン 1-1

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得点者：12分 ムーア（ケルン）、37分 ブラウン（バイエルン）。

バイエルン（4-2-3-1）：ウルビヒ；ライマー（70分 ムシアラ）、ウパメカノ（70分 キム・ミンジェ）、ター、スタニシッチ；キミッヒ、パヴロヴィッチ（87分 コジョ＝エヴォラ）；オリーズ（46分 ビンダー）、カール、ブラウン；ケイン（20分 ビショフ）。（控え：ウルライヒ、ボエイ、伊藤、サポコ・エンディアイ）。監督：コンパニ。

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ケルン（3-5-1-1）：シュヴェーベ；シュミート、シンプソン＝ピュージー、ロチョシュヴィリ；セブロンセン（86分 カストロ＝モンテス）、クラウス、オコン＝エングストラー（77分 ヨハネソン）、ムーア（91分 ビュルター）、ボルナ・ソサ；マイナ（77分 ティールマン）；S・エル・マラ（86分 ヘスキー）。（控え：ツィーラー、アチェ、M・エル・マラ、ヴァルトシュミット）。監督：ヴァーグナー。

主審：ブラウン。

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警告：オコン＝エングストラー（ケルン）、ウパメカノ（バイエルン）、S・エル・マラ（ケルン）。

試合日程：

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土曜

15時30分

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エルフェアスベルク対フライブルク

フランクフルト対ホッフェンハイム

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レヴァークーゼン対パーダーボルン

ボルシアMG対ドルトムント

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ウニオン・ベルリン対RBライプツィヒ

18時30分 シャルケ対シュトゥットガルト

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日曜

15時30分 アウクスブルク対マインツ

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17時30分 ブレーメン対ハンブルガーSV

順位表：

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バイエルン・ミュンヘン 勝ち点22

ドルトムント 21

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フライブルク 19

RBライプツィヒ 18

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レヴァークーゼン 16

ブレーメン 15

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エルフェアスベルク 13

シュトゥットガルト 12

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ホッフェンハイム 12

フランクフルト 12

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ハンブルガーSV 12

マインツ 10

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パーダーボルン 10

ケルン 10

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アウクスブルク 9

ウニオン・ベルリン 7

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シャルケ 6

ボルシアMG 4。

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バイエルン・ミュンヘンとケルンは1試合多く消化。