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ケルンのレネ・ワーグナー監督は苦しい立場に置かれている。バイエルン・ミュンヘンとのアウェー戦を前に、ディノ・トップメラーを巡る噂がさらなる動揺を招いている。

『ビルト』によると、トップメラーがケルンの最有力候補で、長年カールスルーエSCを指揮し、かつてケルンでプレーしたクリスティアン・アイヒナーにも支持者がいるという。また、ケルン周辺では、直近までブレーメンを率いたホルスト・シュテッフェンと、ユニオン・サン＝ジロワーズのベルギー人ダビド・ユベールについても議論されている。

ケルンはすでに夏、トップメラーの招聘を検討していたが、ワーグナーの続投を決めた。ワーグナーは昨年3月にルーカス・クヴァスニオクが解任された後、アシスタントコーチから監督に昇格していた。

金曜日のバイエルン戦を前にトップメラーについて問われたワーグナーは、「その名前はこれまでも何度か聞いている。そういうものだ。私にとって大事なのは、このプレッシャーがチーム内で感じられないことだけだ」と語った。

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ケルンでのワーグナーの将来を左右するものは？

ワーグナーは、後任を巡る議論がなくても十分なプレッシャーを抱えている 。今季9試合で勝ち点9という成績は、クラブ内で物足りないとみられている。主な批判は、38歳の監督の下でチームが成長しておらず、特に攻撃が期待外れだというものだ。

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『ビルト』は、ワーグナーはここから結果を出さなければならないと報じる。ただし、バイエルン戦が決定的な一戦になるわけではない。むしろ、その後の8日間で行われる3試合が将来を左右する。ケルンはリーグ戦で昇格組のSVエルフェアスベルク、FCアウクスブルクと立て続けに対戦し、その間にDFBポカールのラウンド16で2部のホルシュタイン・キールと戦う。

ケルンとの契約が2028年夏までのワーグナーは、自身を巡る議論やSNS、スタジアムで直接向けられる批判を、できる限り意識しないようにしている。「それに向き合えば、少し怖くなるだけかもしれない。でも、何の助けにもならない。だから気にしないようにしている」

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ディノ・トップメラーがRCランスで直面した問題とは？

フランクフルトをクラブ史上初となるブンデスリーガ経由でのチャンピオンズリーグ出場に導いたにもかかわらず、実績を残したトップメラー監督は1月に退任を余儀なくされた。かつてRBライプツィヒとバイエルンでユリアン・ナーゲルスマンのアシスタントコーチを務めたトップメラーは、夏にフランスの昨季2位RCランスへ移ったが、 内部の対立により、わずか91日でクラブを去った 。

45歳のトップメラーは、フランスのクラブの強化部門が問題の原因とみなしたアシスタントコーチ、ネルソン・モルガドとの決別を拒んだ。トップメラーはその最後通告の期限を過ぎても応じず、代わりに契約解除に同意した。