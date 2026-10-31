スペイン紙スポルトによると、16歳の攻撃的選手をめぐる争奪戦で、最後に残った関心クラブはレアル・マドリーだという。

報道によれば、ガブリエルはパリ・サンジェルマンに断りを入れた。PSGもここ数週間、イングランド人選手の獲得に強く動いていたとされるが、本人はフランスのような競争力の低いリーグへの移籍が自身の成長にプラスにならないと考えているという。

さらに、スペインへ移籍したいという希望を改めて示したようだ。スペインには、自身の強みを最大限に発揮し、成長していくための最良の環境があると見ている。

複数のメディアによると、バルサは少し前に16歳のガブリエルの獲得争いから撤退したとされる。そのため、マドリードのレアル・マドリーへの移籍が自然な選択に見える。レアル・マドリーもガブリエルに強い関心を示しているという。

最近まで、バイエルン・ミュンヘンもガブリエルの移籍先候補と見られていた。バイエルンの首脳陣と16歳の選手の関係者はすでに話し合いを行ったとされ、特にヴァンサン・コンパニ監督は、この攻撃的MFを高く評価しているという。

Getty Images

マンチェスター・ユナイテッド退団後、JJ・ガブリエルはどのクラブに加入するのか？

ガブリエルが今夏、所属するマンチェスター・ユナイテッドを離れることはすでに決まっている。11歳からユナイテッドでプレーし、昨季はU-18の23試合で23ゴールを記録。この活躍により、U-18プレミアリーグの最優秀選手に選ばれた。さらに8月にはプロデビューを果たし、クラブ史上最年少でユナイテッドのトップチームの選手となった。

ブレグジットに伴う規則上、ガブリエルが他国へ移籍できるのは原則として18歳になってからだ。イングランドでは現在、奨学生契約しか結べず、プロ契約が可能になるのは17歳からとなる。ただ、両親の出自によって抜け道が開ける可能性がある。スカイによると、ガブリエルはキプロスのパスポートを申請する意向だという。取得できれば、1月にも移籍が可能になる。

ガブリエルは最近、マンチェスター・ユナイテッドに自身のクラブ登録を解除するよう求めたとされ、話題になっていた。この申し出はユナイテッドに「衝撃」を与え、「ほぼ前例がない」ものだったと、テレグラフ紙は報じている。