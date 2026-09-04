ただ、24歳の攻撃的選手の退団は今回もまたレンタルによるものだ。バイエルンはサラゴサを完全移籍で手放したかった。

人生では少なくとも2度は顔を合わせるもの、あるいは時にそれ以上に何度も会うものだからだろうか。エスパニョール・バルセロナの新戦力としての加入会見で、この快速ウインガーはFCバイエルンについてあえて何も語らなかった。ただ、その態度自体が十分に多くを物語っていた。ミュンヘンでの時間について問われると、彼は「黙っていた方がいい」とだけ述べた。

戦力事情の逼迫を受け、バイエルンは2024年冬に前倒しのレンタルでサラゴサをグラナダから獲得し、その後、夏に移籍金1700万ユーロでドイツ記録王者へ完全移籍した。トーマス・トゥヘル監督の下ではブンデスリーガ7試合に出場したものの、後任のヴァンサン・コンパニは彼を完全に構想外とした。その後はスペインのCAオサスナ、セルタ・ビーゴ、そしてローマへレンタル移籍が続いた。

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ブライアン・サラゴサ、「できるだけ長く残りたい」

サラゴサがエスパニョール移籍を強く望んでいたことは、スポーツディレクターのモンチも認めている。モンチは、移籍実現のためにこの選手が「莫大な経済的努力」をしたと強調した。

「自分には安定が必要だと思うし、しばらく1つのクラブにとどまる必要がある。そして、その点でエスパニョールは理想的だと思う。だからここに来た。できるだけ長く残れるようにしたい」とサラゴサは語った。これは、双方にとって満足のいくものではなかったFCバイエルンとの関係が、来夏に完全な終わりを迎える可能性を示唆している。



