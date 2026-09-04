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Goal.com
ライブ
KompanyGetty Images

翻訳者：

バイエルンへの質問に意味深な返答　移籍失敗組は「黙っていたい」

ラ・リーガ
エスパニョール 対 セビージャ
エスパニョール
セビージャ

ブライアン・サラゴサとバイエルン・ミュンヘンは胸をなで下ろすことができる。選手はスペインの母国に戻り、難しい時期を経て多くの出場機会を期待しているからであり、ドイツの名門クラブは必要としていなかった選手を手放すことができたからだ。

ただ、24歳の攻撃的選手の退団は今回もまたレンタルによるものだ。バイエルンはサラゴサを完全移籍で手放したかった。

人生では少なくとも2度は顔を合わせるもの、あるいは時にそれ以上に何度も会うものだからだろうか。エスパニョール・バルセロナの新戦力としての加入会見で、この快速ウインガーはFCバイエルンについてあえて何も語らなかった。ただ、その態度自体が十分に多くを物語っていた。ミュンヘンでの時間について問われると、彼は「黙っていた方がいい」とだけ述べた。

戦力事情の逼迫を受け、バイエルンは2024年冬に前倒しのレンタルでサラゴサをグラナダから獲得し、その後、夏に移籍金1700万ユーロでドイツ記録王者へ完全移籍した。トーマス・トゥヘル監督の下ではブンデスリーガ7試合に出場したものの、後任のヴァンサン・コンパニは彼を完全に構想外とした。その後はスペインのCAオサスナ、セルタ・ビーゴ、そしてローマへレンタル移籍が続いた。

Bryan ZaragozaGetty Images


ブライアン・サラゴサ、「できるだけ長く残りたい」

サラゴサがエスパニョール移籍を強く望んでいたことは、スポーツディレクターのモンチも認めている。モンチは、移籍実現のためにこの選手が「莫大な経済的努力」をしたと強調した。

「自分には安定が必要だと思うし、しばらく1つのクラブにとどまる必要がある。そして、その点でエスパニョールは理想的だと思う。だからここに来た。できるだけ長く残れるようにしたい」とサラゴサは語った。これは、双方にとって満足のいくものではなかったFCバイエルンとの関係が、来夏に完全な終わりを迎える可能性を示唆している。


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