元バイエルンの選手はSky Austriaで、サネを痛烈に批判した。「彼はミュンヘンに残ることもできた。だが、バイエルンはこの件を幸運にも免れたと思う。彼がもはやチームの力になれないことは、この18カ月で分かった」

背景にあるのは、約1年半前にバイエルンが当時満了を迎えようとしていたサネとの契約を延長しようとしたことだ。すでに合意に達していたが、ウイングのサネが代理人を変更し、再交渉を望んだ。結局、サネはやや意外なことにミュンヘンを離れ、移籍金なしでトルコの強豪ガラタサライに加入する道を選んだ。

しかし、それ以降のサネはイスタンブールで大きな期待に応えることがほとんどできていない。現在、オカン・ブルク監督の下で定位置を確保できておらず、例えば火曜日夜のチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルト戦では後半半ばになってから投入され、目立った働きもできなかった。

ハマンは厳しい評価を下した。「ドイツ代表選手が来たのに、ファンがどれほど不満を募らせているか聞いてみたらどうだろう。彼はもうどれくらいあそこにいる？ 18カ月？ 見返りはごくわずかだ」。テレビ解説者を務めるハマンは、ガラタサライのサポーターが「一日でも早く」サネに去ってほしいと望んでいると確信している。「彼が何を考えているかは分からない」

レロイ・サネとガラタサライの契約はいつまで？

実際、現在のサネの成績は振るわない。2026-27シーズンは公式戦14試合に出場しているものの、フル出場はわずか1試合で、得点にもアシストにも記録がない。週末にはリーグ戦でコニヤスポルに4-0で勝利した際、カメラマンを怒鳴りつける騒ぎを起こした。「カメラを持って失せろ」

サネは最近、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップからも招集されず、ガラタサライとの契約は2028年までとなっている。年俸の手取り額は900万ユーロで、30歳のサネはスュペル・リグの連覇を続けるガラタサライで高給取りの一人だ。ハマンはサネに欧州での将来があるとは考えておらず、むしろ米国かサウジアラビアでプレーすることになるとみている。