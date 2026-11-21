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なぜバイエルンの幹部は、ジャマル・ムシアラを巡る件についてこれほど積極的に発言するのか。ディートマー・ハマンには一つの見方がある。

ディディ・ハマンは、ジャマル・ムシアラを巡る件について、バイエルンが公に知られている以上のことを把握している可能性があると考えている。

「一般にはまだ知られていないが、バイエルンはすでに把握している病状があるのかもしれないと思う」と、元ドイツ代表選手は土曜日のブンデスリーガの試合を前にSkyで語った。

バイエルンの 元会長カール＝ハインツ・ルンメニゲ は昨日の金曜日、ドイツ最多優勝クラブであるバイエルンが 1.FCケルンと1-1で引き分けた 直後、 ムシアラを巡る件 について厳しい言葉を口にし、注目を集めた。その発言は、 ウリ・ヘーネス や ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン よりもさらに踏み込んだものだった。

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「彼に健康上の問題があることは知られている。そして、非常に高額な金額を含む契約を結んでいることも知られている」。ルンメニゲはそう語り、先に発言した2人の懸念を支持した。「クラブとして、それにどう対処するかを考えなければならないのは、真っ当でごく普通のことだと思う」

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バイエルンの幹部は、ムシアラが負傷歴と、 一時的に短時間現れるものの治療可能な欠神発作を引き起こす神経機能障害 を抱えていることから、以前のパフォーマンスを取り戻せるかどうかに大きな疑問を抱いているようだ。「我々が把握していることからすると、彼がこのスタジアムで何度も見せたレベルに戻るのは難しいのではないかと、残念ながら思わざるを得ない」とルンメニゲは説明した。

そのため「選手本人、家族、そして何より代理人事務所と話さなければならない。率直に言って、そうなるとこれらの金額はもはや賄えない」とルンメニゲは続けた。ムシアラを売却する可能性についても問われ、「ジャマルがクラブを離れたがっているとは思えないし、このような状況で彼を買うクラブがほかにあるとも思えない」と答えた。「我々は選手に対して非常に慎重に対応してきたし、彼が最高の状態で戻ってくることを皆が望んでいる。だが、そうならなかったらどうするのか。その場合でも、財政について考えなければならない」

Getty Images

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ディートマー・ハマン、バイエルンによるジャマル・ムシアラ売却はないと見る

ハマンはバイエルン幹部の対応に一定の理解を示した。ムシアラは「高額な給与を受け取っている。彼（カール＝ハインツ・ルンメニゲ、編集部注）が言うように、現時点で売却は不可能だ。健康上の問題と受け取っている給与を考えれば、現在の市場価値はゼロに近づくだろう」と述べた。

2025年2月の契約延長で、クラブ屈指の高給取りとなったムシアラは、クラブに対して一定の責任も負ったとハマンは考える。「契約にサインし、バイエルンでも有数の高給取りとなれば、クラブに対する責任がある。病気や健康上の問題があるなら、相手側に知らせることも義務だ」と語った。

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双方は今こそ話し合い、「この件にどう対処するか、解決策を見つけなければならない。バイエルンは少し失望していると思う。相手側からまだそうした働きかけがないからだ。それが、今バイエルン側からさまざまな発言が出ている理由だ」と続けた。

ハマンはさらに、ムシアラ本人を少し気の毒に思うとも語った。「まず、彼にとってつらいことだ」。ただし、「医師やサポート体制に関して、バイエルンほど充実したネットワークを持つクラブはない。バイエルン以上のところはない。だから、共に解決策を見つけようと、積極的に働きかけなかったことが理解できない」とした。

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ゼーベナー通りのクラブとの契約が2030年6月末まで残るムシアラは、数週間にわたる負傷離脱を経て、ケルン戦で復帰した。試合後には、 ヴァンサン・コンパニ監督とスポーツ担当役員のマックス・エーベルが23歳のムシアラを公然と擁護し、支持を表明した 。