「イングランドでも今では、リバプールとヴィルツの間で起きたことは大きな誤解だったように見える、ということに気づいている」と、ハマンは火曜日に語った。「このままリバプールで状況が進めば、いずれはどこかで見切りをつけることになるかもしれない」

ヴィルツは2025年夏、当時のクラブ史上最高額となる1億2500万ユーロでバイエル・レバークーゼンからアンフィールドへ加入した。しかし、攻撃的MFは全体的に落ち着かない状況の中で高い期待を裏切った。新シーズンに入っても卓越したテクニックを持つこの選手が輝く場面は少なく（6試合で1アシスト）、そのため彼に対する批判はますます強まっている。

ハマンもその評価には批判的だ。彼の目には「非常に多くの金額がかかった選手で、昨季は悪いプレーをし、今季もまた悪いスタートを切った選手」と映っているという。ヴィルツほどの価格帯の選手には、「最後の局面で違いを生み出すこと」が期待される。ただ、「彼はそれをあまりにも少ししかやっていない。昨年もできたのは、おそらく片手で数えられるほどの試合だけだったし、今年はまだ一度もない」

1999年から2006年までリバプールでプレーし、名門クラブでチャンピオンズリーグやUEFAカップなどを制したハマンは、ヴィルツがなお巻き返せるかについて懐疑的だ。「多くの人は『時間を与えてやれ』と言っていた。でも、彼にはすでに1年の時間があった。サッカーが違うから2、3カ月必要だというのは、まったく問題ない。だが彼はもう2シーズン目で、これまでのところまだ良くなっていない。だから、14カ月か15カ月たった今になって、なぜ良くなるはずなのか、私には少し想像がつかない」

仮にヴィルツに対してイングランドでそうした“新人保護”があったとしても、少なくとも今はもう享受していない。ハマンは、1年あまり前のリバプールの特別な状況にも言及した。「彼が行った時、その少し前にディオゴ・ジョタの死亡事故があった。つまり、彼があそこへ行った時には非常に不運な周辺事情もあったということだ。そういうことは事前には分からない。それでも全体として見れば、この15カ月では単純に物足りなかった。言った通りだ。リバプールでは今、このままなら解決策を見つけなければならないという声が強まっている」

Getty Images

フロリアン・ヴィルツとリバプールの契約はあとどれくらい残っている？

その解決策がどのようなものになり得るのかについて、ハマンにも考えはある。「バイエルンは以前にも彼を欲しがっていたからね……。彼らに資金があって、今もまだ望んでいるのなら――どうなるか分からない！」

ドイツ記録保持王者も2025年春にヴィルツ獲得へ集中的に動いていたが、本人はリバプール移籍を決断した。契約は2030年までとなっている。