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バイエルン・ミュンヘンの元守護神で元CEOのオリバー・カーン氏は、ジャマル・ムシアラの状況をめぐる同クラブの名誉会長ウリ・ヘーネス氏の最近の発言を厳しく批判した。

カーン氏はLinkedInで、先週末の物議を醸したヘーネス氏の発言に言及。「クラブは、自ら結んだ契約を履行することが特別な人間愛の表れであるかのように振る舞うべきではない。クラブが買ったのは選手の能力だけではない。リスクも含めて買ったのだ」と述べた。

さらにカーン氏は「クラブは好んで自分たちを家族と呼ぶ。問題なのは、費用がかからないうちは家族を語り、費用がかさむと数字で語り始めることだ」と批判を続けた。

ヘーネス氏はBRの番組「ゾンタークス・シュタムティッシュ」で、ムシアラの病気に対するバイエルンの対応について質問を受けていた。夏のプレシーズンから公になっているように、この司令塔は神経機能障害を患っており、短時間の欠神発作が起こる可能性がある。8月のRBライプツィヒ戦と1.FCハイデンハイム戦では、それぞれ欠神発作が起き、ムシアラは倒れた。その後、治療薬の投与量は再び増やされ、同様の事態は起きていない。

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バイエルン：ヘーネス氏はムシアラについて何を語ったのか？

ムシアラの高額な契約について、ヘーネス氏は「ジレンマ」だと語り、こう説明した。「彼には簡単には治せない病気があるが、薬である程度はコントロールできる。ただ、かつてのようなパフォーマンスを取り戻せるかどうかは……」。バイエルンの重鎮は公の場でムシアラへの疑念を口にした。「それでも彼は引き続き給料を受け取る。仮にバイエルンが今、彼の契約に疑問を呈し、『今の彼にできることは、契約に記されたものとはもう違う……』と言ったらどうなるか、想像してみてほしい」

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ヘーネス氏の発言は仮定の形を取っていたものの、ドイツ代表選手の状況についてそもそもこのような発言をしたことが批判を招き、カーン氏もそれに同調した。2021年から2023年までバイエルンのCEOを務めた57歳のカーン氏は、バイエルンのようなトップクラブの責任者は「人間を数字に置き換え」なければならないとした上で、「決定的な問い」は「その数字を再び人間に置き換えられるかどうかだ。機能しなくなった資産の向こうに、なお人間が見えているか。クラブが支えるのは選手なのか、それともその契約だけなのか」と述べた。

Getty Images

一方、ムシアラの契約をめぐる状況についてクラブ内で議論すること自体は、カーン氏にとって当然のことだ。「そうした問いを立てることは冷笑的ではない。問わないほうがプロとして失格だ」と語った。ムシアラは2025年2月に現在の契約に署名し、2030年までバイエルンに在籍することになっている。23歳の同選手の年俸は、ボーナスを含めて最大3000万ユーロに上ると伝えられている。

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ジャマル・ムシアラ、9月末から負傷でバイエルンを欠場

病気をコントロールできるようになった後、ムシアラは9月初めに今季初の公式戦出場を果たした。チャンピオンズリーグのボデ／グリムト戦（5-0）で1ゴール、ブンデスリーガのウニオン・ベルリン戦（7-0）で1ゴール1アシストを記録し、計3得点に直接関与する好調ぶりを見せていた。

その後、9月末に行われた新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップの初陣となるオランダ戦では、ムシアラは先発する予定だったが、ウォーミングアップ中に筋肉を負傷した。ドイツ代表で46試合に出場しているムシアラは、それ以来戦列を離れており、現在の代表活動期間が終わった後にはピッチに復帰できる可能性がある。