バイエルンはイスマエル・サイバリに続き、5000万ユーロ超の補強選手を発表した。

ナサニエル・ブラウンがバイエルン・ミュンヘンへの移籍を正式決定。アイントラハト・フランクフルトから加入し、アルフォンソ・デイヴィスとポジションを争う。

バイエルンは先日イスマエル・サイバリの加入を発表し、今回ブラウンの獲得も公表した。移籍金は5000万ユーロ（ボーナス500万ユーロを除く）。

ブラウンは2031年半ばまでの契約にサインし、「レコルトマイスター」でのプレーを楽しみにしている。「FCバイエルンは世界最高のクラブの一つだ。ここでプレーできることを誇りに思う」

地元出身のブラウンは「このクラブで最高レベルで戦い、タイトルを争うことをずっと夢見てきました」と公式サイトで語った。

米国籍も持つ23歳の左サイドバックは、FCニュルンベルクのユース出身。2024年初頭に550万ユーロでフランクフルトへ移籍し、そのシーズンはレンタルでニュルンベルクでプレーした。

2シーズンで公式戦75試合に出場し、7ゴール13アシストを記録した。

左利きの彼は、自国がW杯で敗退した後ドイツに戻った。パラグアイ戦ではPK戦の末、ドイツは予想外に敗北。敗退の翌日、ユリアン・ナーゲルスマン代表監督は辞任を表明した。