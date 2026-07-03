Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Sydney Jordan

翻訳者：

バイエルンはイスマエル・サイバリに続き、5000万ユーロ超の補強選手を発表した。

移籍情報
バイエルン
イスマエル・サイバリ
ナサニエル・ブラウン

ナサニエル・ブラウンがバイエルン・ミュンヘンへの移籍を正式決定。アイントラハト・フランクフルトから加入し、アルフォンソ・デイヴィスとポジションを争う。

バイエルンは先日イスマエル・サイバリの加入を発表し、今回ブラウンの獲得も公表した。移籍金は5000万ユーロ（ボーナス500万ユーロを除く）。

ブラウンは2031年半ばまでの契約にサインし、「レコルトマイスター」でのプレーを楽しみにしている「FCバイエルンは世界最高のクラブの一つだ。ここでプレーできることを誇りに思う」

地元出身のブラウンは「このクラブで最高レベルで戦い、タイトルを争うことをずっと夢見てきました」と公式サイトで語った。

米国籍も持つ23歳の左サイドバックは、FCニュルンベルクのユース出身。2024年初頭に550万ユーロでフランクフルトへ移籍し、そのシーズンはレンタルでニュルンベルクでプレーした。

2シーズンで公式戦75試合に出場し、7ゴール13アシストを記録した。

左利きの彼は、自国がW杯で敗退した後ドイツに戻った。パラグアイ戦ではPK戦の末、ドイツは予想外に敗北。敗退の翌日、ユリアン・ナーゲルスマン代表監督は辞任を表明した。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー