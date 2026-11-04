Skyによると、マンチェスター・ユナイテッドの逸材とレアル・マドリーは、移籍についてすでに口頭で基本合意に達しているという。

これを受けて移籍交渉は速やかに進む見通しだが、最終合意にはまだ至っていない。そのため、バイエルンやパリ・サンジェルマンなど、関心を寄せる他クラブも16歳の争奪戦から完全には脱落していないようだ。

Bildのサッカー部門責任者クリスティアン・ファルク氏が自身のサイトcfbayerninsiderで報じたところによると、バイエルンにもガブリエルを獲得する具体的なチャンスがまだあるという。バイエルンと若きイングランド人選手の関係者との話し合いは、現在も続いているようだ。

バイエルンは現在、攻撃陣に負傷者を抱えている。イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムイアラ、ルイス・ディアスら主力を欠くため、来冬の移籍市場での獲得が選択肢になる可能性がある。ガブリエルについては、合意に至った場合、トップチームの戦力として構想されていることが、ここ数週間ですでに明らかになっていた。

スペイン紙Sportも先ごろ、ガブリエルの獲得争いではレアル・マドリーが圧倒的な優位に立っていると報じていた。同紙によると、本人はPSGの誘いを断り、スペインのラ・リーガへの移籍を強く望んでいるという。

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JJ・ガブリエルはなぜ今夏マンチェスター・ユナイテッドを離れるのか？

ガブリエルが今夏、現在の所属先であるマンチェスター・ユナイテッドを離れることは、すでに決まっている。11歳から同クラブでプレーし、昨季はU-18の23試合で23ゴールを記録。U-18プレミアリーグの最優秀選手に選ばれた。さらに8月にはプロデビューを果たし、クラブ史上最年少でユナイテッドのトップチームでプレーした選手となった。

ブレグジットに伴う規則上、ガブリエルが他国へ移籍できるのは本来18歳になってからだ。現在、イングランドでは奨学金付きの契約しか結べず、プロ契約を締結できるのは17歳からとなる。ただ、両親の出身地によって抜け道が開ける可能性がある。Skyによると、ガブリエルはキプロスのパスポートを申請する意向で、取得すれば1月にも移籍が可能になるという。

ガブリエルは最近、マンチェスター・ユナイテッドにクラブでの登録を抹消するよう求めたとみられ、話題になっていた。Telegraphは、この要求がユナイテッドに「衝撃」を与え、「ほとんど前例がない」ものだったと報じている。