Sky Sportsによれば、ドイツ王者は現在、1月にこの攻撃的MFへオファーを出す可能性について検討しているという。その理由として、イギリスのテレビ局は、FCB首脳陣の間でジャマル・ムシアラとマイケル・オリーズェに対し、他のビッグクラブがますます本格的に動き出すのではないかという懸念が強まっている点を挙げている。

オルモはすでに2年以上前から、たびたびバイエルンとの関連が報じられていた。2024年には、当時RBライプツィヒを離れてバルセロナへ向かうことを選んだこのスペイン人に対し、ミュンヘン側が強い関心を示していたとされる。カタルーニャ勢は彼のために移籍金6100万ユーロを支払った。

オルモとバルサの契約は2030年まで残っており、そのため、実際に元ライプツィヒの選手獲得へ具体的に動くのであれば、バイエルンは多額の資金を投じる必要がある。 Sky Sportsによれば、スペイン王者からオルモを引き抜く可能性を持つには、およそ7000万ユーロが必要になるという。

ダニ・オルモはFCバルセロナでどのような役割を担っているのか？

オルモは、タレント豊富なバルセロナの攻撃的MF陣において、現時点で絶対的なレギュラーとは言い切れず、今季ここまでの公式戦8試合のうち、ハンジ・フリック監督の先発に名を連ねたのは3試合のみだ。それでもブラウグラナの構成の中で重要な役割を担っており、2026/27シーズンはここまで8試合の出場で早くも3アシストを記録している。バルサで約2年を過ごしたトータルでは、96試合で20得点20アシストとなっている。

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一方、スペイン代表では直近2つの大きな大会で、まず欧州王者、そしてその後に世界王者へと上り詰めた。直近の北米W杯では、28歳のオルモは主にトップ下のレギュラーとしてプレーし、大会8試合で2アシストを記録した。

そもそもFCバイエルンにダニ・オルモは必要なのか？

バイエルンが実際に、攻撃的MFにこれほど大きな金額を投じる必要があるのかは、まだ様子を見る必要がある。というのも、このポジションにはムシアラ、オリーズェ、ルイス・ディアス、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、レナート・カールがおり、質が高いだけでなく選択肢の厚みも十分だからだ。ムシアラについては現時点で退団をうかがわせるものはまったくなく、23歳の彼は2030年までとなる非常に高額な契約を結んでいる。

オリーズェについては、昨夏の移籍市場でたびたび移籍のうわさが取り沙汰され、とりわけレアル・マドリーがこのフランス代表に強い関心を寄せているとみられている。とはいえ、オリーズェは2029年までFCBと契約しており、マックス・エーベルSDを中心とするクラブ幹部は最近、24歳の売却を明確に否定し、オリーズェを非売品だとしている。