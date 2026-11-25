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攻撃陣に負傷者が相次ぐバイエルン。16歳の逸材は選択肢となり得るはずだ。

バイエルンのU-19チームは水曜午後、ユースリーグでOSCリールに3-2で勝利した。またしても勝利の立役者となったのは、わずか16歳のFWバスティアン・アッソモだ。しかし、負傷者に苦しむトップチームでは依然としてチャンスを得られていない。アッソモは8分、マイコン・カルドーゾの折り返しを至近距離から決め、バイエルンに先制点をもたらした。その後、バイエルンのGKダビド・ポダル＝シュティウベがPKを阻止。16歳の同選手は、水曜夜に行われる両クラブのトップチーム同士の対戦で第3GKを務める。

リールに一時同点とされた後、アッソモはイル・ガシによるバイエルンの勝ち越し弾をアシスト。続いてフランク・エグワトゥ・ウズルチュクウが3-1としたが、リールが1点を返し、最終スコアは3-2となった。バイエルンのU-19チームはユースリーグで5試合を終えて勝ち点7。36チーム中20位につけている。

この試合で得点とアシストを記録したアッソモは、ここ数週間の驚異的な好調を維持した。バイエルンのリザーブチームで臨んだ直近のレギオナルリーガ2試合、TSVランツベルク戦とSpVggバイロイト戦では、それぞれ2得点を挙げた。その間にはドイツU-17代表として3試合で8得点を記録している。

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バスティアン・アッソモ、バイエルンのプレシーズンでも存在感

ベルリン出身でカメルーンにルーツを持つ身長1.90メートルのアッソモは、夏のプレシーズンにもバイエルンのトップチームで存在感を示した。テストマッチ4試合に出場し、2得点を記録。当時、トム・ビショフは「年齢を考えれば、すでに驚異的だ」と称賛していた。

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現在の選手不足を考えると、ヴァンサン・コンパニ監督がアッソモをまったく起用しないことは、ますます不可解に映る。 マイケル・オリーセ 、ハリー・ケイン、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、アルフォンソ・デイヴィスはいずれも負傷で欠場。ジャマル・ムシアラは金曜のケルン戦で復帰したばかりで、徐々に実戦へ戻している。ルイス・ディアスは回復後初めてリール戦のメンバーに入ったが、先発の選択肢にはまだ入らない。現在、完全にコンディションが整っている実績ある攻撃的選手はレナルト・カールだけだ。

一方、アッソモはバイエルンのトップチームの公式戦で初めてメンバー入りする日を、なお待っている。ケルン戦ではクラブ育成のティム・ビンダー（19歳）とノア・コジョ＝エヴォラ（19歳）に出場機会が与えられたものの、2人とも説得力のあるプレーは見せられなかった。両選手はリール戦でも再びメンバーに入っている。