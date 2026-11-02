これほど容赦のない日程もないだろう。FCバイエルンはブンデスリーガのボルシア・ドルトムントとの大一番で2-2と引き分けたうえ、複数の選手が負傷した。そして火曜日、次に待ち受ける相手は誰か。欧州屈指の手ごわいチームとして知られるアトレティコ・マドリーだ。ヴィキング・スタヴァンゲル、アーセナルとの2試合で引き分けたバイエルンは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦への直接進出を争ううえで、どうしても勝利が必要となる。

試合を前に、特に攻撃陣の人員状況は深刻だ。主力7人のうち4人は欠場が確実で、1人は出場が不透明となっている。ルイス・ディアス（筋束断裂）の復帰は11月末になる見込みで、ジャマル・ムシアラ（筋繊維断裂）は今週土曜日のマインツ05戦で復帰する可能性が高い。ドルトムント戦ではイスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリがともに前半で交代を余儀なくされ、バイエルンは日曜日に両選手の診断結果を発表した。

サイバリは右足首の脛腓靱帯を断裂。すでに手術を受けており、スポーツ担当役員のマックス・エーベルが月曜日に説明したところによると、3～4カ月離脱する見込みだ。ニャブリは左太もも裏の筋肉を負傷した。エーベルは「クリスマスまではプレーできないだろう」とみている。また、ドルトムント戦ではマイケル・オリーズも膝の問題を抱えて交代した。バイエルンは同選手について発表していないが、月曜日には膝にサポーターを着けて練習に復帰した。アトレティコ戦への出場を示唆する材料といえそうだ。

このフランス人選手のほかに残るのは、センターフォワードのハリー・ケインとレナート・カールだけだ。ケインはドルトムント戦で総じて不運な出来に終わり、PKも失敗した。一方のカールは現在、自身をめぐる激しい議論にさらされており、ドルトムント戦ではアディショナルタイムに決勝点のチャンスを逃すなど、調子を模索している。

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バイエルンの攻撃陣、アーロン・ダンクスに残された選択肢は？

バイエルンの4-2-3-1では、これで攻撃陣の2枠が空く。暫定監督のアーロン・ダンクスは、そこに本来は守備的なポジションの選手を起用することになりそうだ。左ウイングにはアルフォンソ・デイヴィス、トップ下にはナサニエル・ブラウンかトム・ビショフが先発する可能性がある。

こうした人員が手薄な時期に、複数のポジションをこなせる選手が多いことはバイエルンにとってプラスだ。エーベルら強化部門は移籍方針が実を結んだと感じられるだろうし、選手を日頃から異なるポジションで試してきたコーチ陣も同様だ。デイヴィス、ブラウン、ビショフにとって、想定される役割は未知のものではない。柔軟性の好例にはコンラッド・ライマーもいる。ヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチの不在時には最近、中央の中盤でプレーし、ドルトムント戦では右サイドバックで輝いた。左でもプレーできる。

そのため、アトレティコ戦の先発メンバーは最終的にそれなりの形に整えられそうだ。問題は、そうなるとダンクスが試合中に対応する余地がほとんどないことだ。さらなる負傷にも、試合展開の変化にも対応しにくい。ベンチに控える実績ある選手は、先発の選択次第でビショフかブラウン、そしてDFの伊藤洋輝、サシャ・ブイ、ヨナタン・ター、キム・ミンジェとなる。さらに、最近は継続的にメンバー入りしている若手のダヴィド・サントス・ダイバーとティム・ビンダーがいる。

ダンクスがプレシーズンで頭角を現した若手を思い出し、バスティアン・アソモを加える可能性もある。まだ16歳のセンターフォワードは当時、驚くほど成熟し、それでいて新鮮なプレーで注目を集め、2ゴールも決めた。土曜日にはクラブのリザーブチームがTSVランツベルクと5-5で引き分けた激戦で、アソモが2得点を挙げている。今季はまだトップチームのメンバーに選ばれていないが、少なくとも興味深いジョーカーの選択肢となるだろう。ただし、火曜日のアトレティコ戦に向けては、トップチームでの最初のチャンスを引き続き待たなければならない。月曜日にマドリードへ向かったドイツ最多優勝クラブの遠征メンバーに、アソモの名前はなかった。

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バイエルンは冬の移籍市場で補強が必要か？

なお、GKヨナス・ウルビヒもドルトムント戦を負傷した状態で終えた。カーニー・チュクウェメカと衝突したウルビヒについて、エーベルは「結婚式に向かうような顔には、とても見えなかった」と語った。一方、正守護神マヌエル・ノイアーはアトレティコ戦での復帰に期待を寄せている。スタジアムを後にする際、「そう願っている」と話した。

負傷者が相次ぐなか、ドルトムント戦後には、選手層の薄さと冬に補強して陣容を厚くすべきではないかという議論が当然のように巻き起こった。ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOにとって、その問いは「まだ早い」。エーベルも「今、5人が半年間離脱するわけではない」と付け加えた。ただ、不吉なことを口にして現実にしたくはなかったようで、念のためすぐに拳で自分の額をたたいた。そもそも、クラブは育成組織の若手に大きく飛躍するチャンスを与えるため、意図的に少人数のチーム編成を選んでいた。昨季はカール。そして今度は、ビンダー、ダイバー・サントス、あるいはアソモかもしれない。

一方、ケインはこの深刻な状況にも前向きな面を見いだしている。「3月や4月に起きるよりは、今起きた方がいい。もちろん、けがは一度も起きないことを願う。でも、サッカーの歴史を見れば、負傷は繰り返し起きるものだと分かる」。現在これほど不運に見舞われているバイエルンなら、シーズンの決定的な局面に向けて、相当な幸運がたまっているのかもしれない。バイエルンの足を引っ張っているのは負傷だけではない。ヴァンサン・コンパニ監督の髄膜刺激や、キミッヒの父親の死といった深刻な出来事も重なっている。