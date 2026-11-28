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ハンブルクでのアウェー戦を前に、ドイツ最多優勝を誇るバイエルンの攻撃陣は人手不足に陥っている。ジャマル・ムシアラとミカエル・オリーズが新たに欠場する中、ヴァンサン・コンパニ監督は第11節のメンバーに下部組織の10代選手2人を加える模様だ。復帰した1人は今季初めてトップチームのメンバー入りを果たし、16歳のストライカーには待望のブンデスリーガデビューの可能性がある。

『kicker』によると、HSV戦ではウイングのマイコン・カルドーゾ（18歳）とバスティアン・アソモが、今季初めてメンバー入りする。 ブラジル系タイ人のカルドーゾは昨季、バイエルンのワールド・スクワッド出身者として初めてブンデスリーガで2試合に出場した が、その後は肩の負傷により8月から戦列を離れていた。一方、アソモはまだトップチームでプレーしたことがない。

フルネームをバスティアン・フリードリヒ・アソモというこの16歳は、ここ数年のバイエルンの下部組織で最大のストライカーの逸材と目されている。ベルリン出身で身長190センチのアソモは、昨年4月のマインツ戦で一度トップチームの試合メンバーに入ったものの、出場はなかった。ここ数週間は短期間で大量のゴールを挙げて注目を集め、多くのファンや関係者の間でトップチームデビューへの期待が高まっていた。

ハリー・ケイン（脛腓靱帯）、その代役であるイスマエル・サイバリ（同じく脛腓靱帯）、セルジュ・ニャブリ（太ももの筋肉）の負傷後、その期待はさらに膨らんだ。しかし、コンパニ監督はここ数試合でアソモを起用せず、ケルンとの1-1の試合でも、チャンピオンズリーグでリールに1-2で敗れた試合でも、19歳のストライカー、ノア・コジョ＝エヴォラを数分間途中出場させた。

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バイエルンとの契約を最近2030年まで延長したコジョ＝エヴォラが、今季は大会と所属チームを通算して20試合5得点なのに対し、アソモはこのところ、まるで思いのままにゴールを決めている。 ベルリン出身のアソモは直近6試合だけで13得点を挙げた。 バイエルンのセカンドチームでは、レギオナルリーガ・バイエルンの直近2試合でそれぞれ2得点。その間に出場したU-17代表の3試合では、8得点を記録した。水曜日にはUEFAユースリーグで1得点1アシストを記録し、驚異的な得点ペースを維持した。

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今回のメンバー入りは、バイエルンの負傷者事情がさらに悪化した翌日のことだ。金曜日、コンパニ監督はまず、オリーズが痛みのためHSV戦も欠場すると発表。午後遅くには、ムシアラが再び負傷したという知らせがバイエルンの周囲に少なからぬ衝撃を与えた。ムシアラは筋繊維断裂で8週間離脱し、復帰後に短時間ながら2試合に出場していたが、同じ箇所を再び痛めた。 今や終わりが見えないかのような負傷との闘いにおける、悲しい出来事だ。

メディアの報道によると、コンパニ監督はムシアラにリール戦への出場を思いとどまるよう助言したという。しかし、選手本人はバイエルン首脳陣からの公然とした圧力を受け、出場を強く求めたと いう。名誉会長のウリ・ヘーネス、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、そしてとりわけ元CEOのカール＝ハインツ・ルンメニゲはこの数週間、ムシアラが神経機能障害を抱えながら以前のパフォーマンスを取り戻せるのかと疑問を呈し、給与の見直しにも言及していた。特にルンメニゲは、その発言が非常に冷淡で計算ずくのものと受け止められ、批判を浴びていた。

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バイエルンの逸材バスティアン・アソモ、その強みと弱み

もちろん、これまでの得点は育成年代と4部リーグでのものだ。今度はブンデスリーガでプレーする準備ができているかを示す機会になるかもしれない。アソモはプレシーズンにすでにトップチームで活躍し、親善試合4試合で2得点を挙げた。当時、トム・ビショフは「彼は年齢を考えると本当にすごい」と称賛していた。

アソモの得点率はその実力を物語る一方、下部組織の指導陣もコンパニ監督も、まだ改善の余地が大きいと見ているという。ファーストタッチと戦術理解はなお向上が必要とされ、190センチの長身ながらヘディングもまだ完璧ではないという。