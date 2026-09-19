アリアンツ・アレーナで行われたミュンヘンのゴールショーで主役を担ったのは、ハットトリックのマイケル・オリーセと2得点のハリー・ケインだった。この2人は、今年のバロンドール受賞に十分な根拠のある期待を抱いていい選手たちでもある。両者の名前は30人の候補者リストに入っており、昨季のパフォーマンスを踏まえれば、投票で上位に食い込む有力候補と広く見なされている。

金曜夜のオリーセのパフォーマンスを受け、エベルもその可能性について問われた。元プロ選手の彼はまず、「難しい」と答えた。というのも、結局のところ「主観的な評価」だからだ。ただ、エベルにとってもはっきりしていることがある。「彼は間違いなく、バロンドール受賞者になり得る候補の一人だ」。ケインについてはもともと大きな可能性があると見ている一方で、「マイケルも、そのプレースタイルによってこの輪の中に入り込んできている。つまり、彼は間違いなく私にとって世界最高の選手たちの一人だ」と評した。

すでに何人かの著名選手（そして所属クラブ）は、10月26日にロンドンのパラディウム・シアターで行われる授賞式で、できるだけゴールデンボールを受け取れるようキャンペーンを始めている。バルセロナのワールドカップ優勝メンバー、ラミン・ヤマルも受賞を望んでいる。 Movistar Plusで彼は、ゴールデンシュー受賞者のケイン（シーズン73得点）への当てこすりと広く受け止められた発言を残した。「バロンドールは世界最高の選手に与えられるべきだ。それだけだ。80得点した選手に与えられるべきではない」

ヤマルはさらにこう補足した。「80点取ったなら、そのシーズンの得点王の賞をもらうことになる。人々が理解していないのは、これはまったく別のものだということだ。世界最高の選手とは、解説者として試合を見ていて、その選手を見ていること自体を楽しめるような存在だ。ほかの誰とも違う選手なんだ」

この発言について問われたエベルは、はっきりとこう述べた。「選挙戦はしなければならない。一番いいのは、選挙戦を必要としない選手たちだ」

バロンドール争い：ハリー・ケインは何を語ったのか？

これについてはケインも同じ考えで、淡々とこう続けた。「彼が正確にどういう意味で言ったのかは分からない。人それぞれに推測がある。結局のところ、みんな違う。ヤマルは信じられない選手で、素晴らしいシーズンを送った。でも、そうだったのは彼だけじゃない。本当に多くの選手が素晴らしいシーズンを過ごした。今年は候補者がとても多いから、たぶん例年以上に議論されることになると思う」

ケインはこう強調した。「誰にでも、自分の望むように話す権利がある。みんなも僕のことは知っているだろうけど、僕はピッチ上でのパフォーマンスに自分を語らせるほうが好きだ。僕はピッチで答える。自分自身についてあれこれ話すのは好きじゃないけど、人はそれぞれ違う。正しいも間違いもない。それを判断するのはほかの人たちだ。それは僕の手の中にはなく、投票する人たちにかかっている」 他者を批判する代わりに、ケインは昨季の数々の成功を強調した。「昨年自分が成し遂げたことを本当に誇りに思っている。ゴールだけでなく、獲得したタイトル、カップ戦決勝、そして優勝皿がミュンヘンに戻ってきたこともそうだ。こうしたすべてのこと――ワールドカップの何試合かも含めて――は、一生忘れないものになるだろう。総じて、本当に素晴らしいシーズンだった」と語った。

マイケル・オリーセが自身初のハットトリック

その90分前、力不足のベルリン勢との一戦で、オリーセは自らの足で語ってみせた（SPOX採点1）。プロキャリア初のハットトリックという点だけでなく、彼はピッチ上で最高の選手だった。開始15分あまりでゴールラッシュの口火を切った隣のジャマル・ムシアラは、Skyでフランス人のレベルはただただ「傑出している」と絶賛した。

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バンサン・コンパニ監督は、オリーセが見応えのあるゴールを決めた背景には、シュート技術を磨くための地道な努力への報いもあったと強調した。「マイケルはこういうゴールを決めるが、トレーニングでもこうしたシュートに多く取り組んでいた。トップ選手であっても、必要なのは才能だけではない」

オリーセはこの後、フランス代表に合流する。FCBのチームメートであるダヨ・ウパメカノと同様に、新監督ジネディーヌ・ジダンの最初のメンバーに名を連ねている。