ヨシュア・キミッヒにとって、バイエルンのブンデスリーガでのアウクスブルク戦は、自身をめぐる最近の議論が始まった場所への早い再訪となった。9日前、キミッヒはアウクスブルクで行われたドイツ代表のギリシャ戦で0-1の敗戦を喫した一戦で、極めて不運なパフォーマンスを見せていた。

その後、31歳のキャプテンはメンバー入れ替えに伴い、予定通りチームを離れなければならなかった。不在の間、ドイツ代表の中盤ではバイエルンのチームメートであるアレクサンダル・パブロヴィッチとトム・ビショフが好印象を残した。そしてファンや専門家の間では、ドイツ代表にキミッヒは本当にもう必要なのかという議論が活発に交わされるようになった。

「正直なところ、まったく追っていなかったよ。でも、何か少し騒ぎになっていたことはやっぱり耳に入ってくる」と、キミッヒはアウクスブルク再訪の際に語った。バイエルンは荒れた試合の末、2-2の引き分け以上の結果を残せず、キミッヒは中盤の中央で――いつものようにパブロヴィッチの隣で――堅実なパフォーマンスを見せた。

DFBチームで長年レギュラーを務めてきたことに触れつつ、キミッヒはこうした議論についてことさらに冷静な姿勢を示した。「僕はもう11年ここにいる。この世界がどう機能するかは分かっている。自分が集中できるし、集中しなければならない唯一のことは、自分のパフォーマンスだ。僕はそれをやっている。この11年間ずっとそうしてきた。これからもそうし続ける。結局は常にベストな選手がプレーする。ここ10年、ベストの一人でいることはかなりうまくできていたと思う」

マックス・エーベル、ヨシュア・キミッヒをめぐる「ばかげた」議論に憤り

一方、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは力強くキミッヒを擁護した。「ヨシュア・キミッヒのクオリティーが疑問視されているのは追っていた。それはまったくもってばかげていると思う」とエーベルは話した。「彼は先頭に立つリーダーだ。そう、ここ数年の大会でそれほど成功してこなかったチームの顔のような存在でもある。でも、ヨシュア・キミッヒは私にとって傑出したドイツ人選手だ。われわれは、ああいう選手が陣容にいることを喜ぶべきだ」

キミッヒ本人は、ギリシャ戦でのミスの後、本当は何としてもDFBチームに残りたいと考えており、その希望を公にも内部にも伝えていた。だが、代表監督ユルゲン・クロップは譲らず、軽い調子のひと言でその議論をさらにあおぎさえした。「それはヨーに言えることだ」とクロップは説明し、こう続けた。「何度も聞けば聞くほど、欲しいものを手にできる可能性は低くなる」

クロップの対応や発言に腹を立ててはいないと、キミッヒは自身の説明で明かしている。代表残留の可能性については、ギリシャ戦での低調な出来とは無関係に、どうやら最初のオランダ戦（1-1）の後にはすでに察知していたようだ。その理由は、バイエルンの同僚ジャマル・ムシアラの負傷だった。ムシアラは本来、代表活動の2週間を通してチームに帯同する予定だったが、オランダ戦のウォーミングアップ中に筋繊維断裂を負い、離脱を余儀なくされた。

「その後、こう思ったんだ。ジャマルは2週間の両方で計算に入っていたし、もしかしたらまた扉が開くかもしれないってね」とキミッヒは説明した。フィン・ダーメン、ニコ・シュロッターベック、セルジュ・ニャブリを除けば、キミッヒではなく、最終的にフィリップ・トロイ、ヤニック・エンゲルハルト、バンバセ・コンテの3人のデビュー組だけが、メンバー入れ替え後も招集メンバーに残った。

Getty Images



