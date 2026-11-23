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バイエルンのレナート・カールが今年のファンクラブ訪問で、またしても驚くほど率直な姿を見せた。

日曜日、バイエルンのトップチームの選手たちは国内外の各ファンクラブを訪問した。カールが向かったのはイタリアの南チロル地方にあるエッパン。18歳のカールはそこで質疑応答に臨んだ。ファンの一人は、プロサッカー選手としてのキャリアが実現しなかった場合、どんな仕事をしていたかを尋ねた。

「僕にプランBはなかった。プランAしかなかった」とカールは答えた。「今でも、ほかに何をすればいいのか分からない。僕は人生全般において、とてもとても賢い人間というわけではない」。さらに「幸い、サッカーでうまくいった。そうでなければ、今ほど順調にはやってこられなかったと思う」と続けた。

また、学業を続けるかどうかを巡って両親と話し合ったことも明かした。「両親は学校を最後までやり遂げるように言った。僕は『それはやりたくない！』と言った。毎日、起きたらただサッカーがしたかった」

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レナート・カール、17歳でバイエルンのトップチームデビュー

カールは育成年代にまずTuSフランマースバッハ とヴィクトリア・アシャッフェンブルクでプレーし、2017年に9歳でアイントラハト・フランクフルトへ移籍した。2022年に短期間アシャッフェンブルクへ戻った後、バイエルンの育成組織に加入した。

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2025年のクラブワールドカップで、17歳にしてバイエルンのトップチームデビューを果たし、1年前に大きな飛躍を遂げた。今ではバイエルンとドイツ代表の定着したメンバーとなっている。

カールは昨冬のファンクラブ訪問でも、驚くほど率直な姿を見せていた。 当時、レアル・マドリーへの移籍を夢見ていると認め 、世間で大きな議論を呼んだ。その後は公の場での発言を大幅に控えるようになったが、さまざまなゴールパフォーマンスなどで、なおも多くの話題を提供している。