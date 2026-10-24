レナート・カールは現在、バイエルン・ミュンヘンで見せた昨季の絶好調時の姿をまだ取り戻せていない。マックス・エーベルは土曜日、SCフライブルクとのアウェー戦を前にした記者会見でこの逸材を擁護し、バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネスにも間接的に異を唱えた。

「レニーに起きていることは、若手プロ選手にとってごく普通の過程だ。誰もが、そしておそらくレニー自身も、昨季と同じように物事が進み続けると期待している」とエーベルは説明し、これは「ごく普通のこと」だと述べた。

だからこそカールを「支えていく」という。「彼が再びあのレベルに達すると確信している。ただ、彼には負傷があり、ワールドカップを逃した。それは当然、選手に影響を与える。だが、先ほども言ったように、我々にとってはごく普通の過程だ」

ウリ・ヘーネスはレナート・カールについて何を語ったのか？

アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップを前に、カールはドイツ代表で大いに期待される指導者と見なされ、すでに最終メンバーにも名を連ねていた。しかし、共催国アメリカとの強化試合を前に、練習中に筋束断裂を負い、大会を欠場した。

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エーベルが18歳のカールに寄り添う姿勢を示す一方、ヘーネスは先ごろヴェルト・アム・ゾンタークで、カールと率直に話すつもりだと明かしていた。「彼とは真剣に話をしようと決めている」と74歳のヘーネスは語った。「例えば、レナート・カールをいつもただ抱きしめることが、彼のためになるのかどうか、私には分からない」