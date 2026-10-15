レナート・カールがバイエルンでブレイクしてから、1年がたった。トップチームでの初ゴールを記録した相手はクラブ・ブルージュ。この一撃で、チャンピオンズリーグ（CL）史上最年少のドイツ人得点者となった。しかも、そのゴールは歴史的なだけでなく、実に美しかった。見事なドリブルから、右上の隅へ正確なシュートを突き刺した。バイエルンのファンは、このゴールを10月の月間ベストゴールにも選んでいる。

当時まだ17歳だった右ウイングは、このゴールで一躍、欧州中の見出しを飾った。熱狂はすぐに奇妙な方向にも広がった。例えば、イングランドのテレビ解説者マイカ・リチャーズは、カールについて自作した詩を生放送で披露している。「若きカール・レナートは、賢者のような落ち着きを見せ、年齢をはるかに超えたプレーをする。華麗さと情熱でバイエルンをさらに高みへ導く。舞台を照らし、鮮烈に登場したスター。彼は間違いなく正しい道を歩んでいる」

続くアーセナル戦とスポルティング・リスボン戦でもカールは得点。CLで3試合連続ゴールを挙げた史上最年少選手として、キリアン・エンバペの記録を塗り替えた。2025年のあの秋、カールのプレーには素晴らしい軽やかさがあった。振り返れば、その軽やかさはとうに失われており、切ない気持ちになる。かつて脚光を浴びたCLで、今度はプロキャリアにおける現時点でのどん底を味わった。

バイキング・スタバンゲルとの3-3の一戦で、ヴァンサン・コンパニ監督は今季3度目となる先発の機会を与えた。カールの結果は、脅威とならないシュート2本、成功したドリブルはゼロ、勝ったデュエルもゼロ。0-2となる場面でのカウンタープレスは不十分で、ハーフタイムに交代となった。神童に何が起きたのか。

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レナート・カールの刺激的なデビューシーズンはW杯欠場で幕を閉じた

まずは、昨冬の中断期間中にファンクラブを訪問したときのことから始めよう。カールはレアル・マドリーを「僕の夢のクラブ」と呼び、当然ながら大きな議論を呼んだ。サッカーでの活躍以外で世間の注目を集めたのは、これが初めてだった。

シーズン後半戦の序盤、カールは秋に比べて明らかに存在感を欠き、プレーもかみ合わなかった。それを象徴するのが、2月初旬のホッフェンハイム戦での一場面だ。何度もまたぎフェイントを繰り出すうちに自らもつれ、ボールはラインを割った。対峙したアレクサンダー・プラスは、嘲るように親指を立てた。カールが90分間ベンチに座り続けることも出てきた。3月からは再び目覚ましい活躍を見せたが、太ももの筋断裂がそれを止めた。

負傷による離脱中も注目を集めようとしたのか、カールは「夢のクラブ」であるレアル・マドリーとのCL準々決勝第2戦で、全身ピンクという奇抜な装いでアリアンツ・アレーナのスタンドに現れた。レアルについての発言と同様、この行動も世間で議論を呼んだ。そんな格好をしていいのか。もちろん、いいに決まっている。ただ、それに伴って必然的に生じる反応がサッカーへの集中に役立つかどうかは、まったく別の問題だ。

カールはシーズン終盤に間に合う形で復帰し、最初のシーズンを出場時間1,984分、さらに印象的な17得点関与という数字で終えた。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は当然、W杯メンバーに招集し、先発起用の可能性まで示した。ドイツの大きな希望と目されていたカールだったが、練習中に再び筋断裂を負い、涙ながらに代表キャンプを去らなければならなかった。W杯ではなくリハビリへ。

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レナート・カール：エルフェアスベルク戦で得点も、勝者とは言えず

カールはバイエルンのプレシーズンをすべて欠場し、ブンデスリーガ開幕戦のシュトゥットガルト戦で途中出場してようやく復帰した。「とても、とても厳しい道のりだった」と当時を振り返っている。よりによって、9月初旬のシャルケ戦でカールが先発復帰を果たした際に、バイエルンは今季初めてつまずいた。

SVエルフェアスベルク戦では再び先発し、ゴールも決めた。それでも試合後、勝者のようには見えなかった。一つには、エルフェアスベルクのサポーター席の前で不必要に挑発的なゴールパフォーマンスを見せ、その後、徹底してブーイングを浴びたためだ。もう一つは、エルフェアスベルクに同点に追いつかれた直後、コンパニ監督が4人を同時に交代させた際にピッチを退いたからだ。バイエルンが本格的に勢いづき、最終的に2-1で勝ったのは、新たな顔ぶれになってからだった。

続くウニオン・ベルリン戦での圧巻の一戦は、筋肉系の問題で欠場した。ドイツ代表ではユルゲン・クロップ監督の下での初出場で目立てず。そして今度は、スタバンゲルでハーフタイムに交代となった。

バイエルンのレナート・カール：攻撃陣の同僚たちも苦戦

18歳の成長過程で、こうした好不調の波があるのはごく普通のことだ。現在の状況を受け、ときに早くも「危機」と語られるのは、何よりも前季の成長がいかに急激だったかを物語る。ファンもクラブ首脳も、もはやカールを有望株ではなく、チームの一員として見ている。それに応じて期待も大きい。また、自ら意識的に賛否を呼ぶ行動を取れば（夢のクラブであるレアル、ピンクの服装、またぎフェイントの連発、エルフェアスベルクのサポーター席の前でのパフォーマンス）、必然的に世間の注目は増し、評価もそれぞれの方向に大きく振れる。

サッカーの面では、その根本にある勇敢さがカールの大きな強みだ。堅実に求められた仕事をこなすタイプではない。プレーでも、ドリブルでも、シュートでも、好んで高いリスクを取る。だからこそ、まったくうまくいかないか、抜群の出来になるかのどちらかだ。カールはほかの選手以上に、調子や勢い、軽やかさに左右される。今はそのすべてを欠いている。だが、いずれ突然戻ってくるだろう。昨春も厳しい数週間を経て、再び調子を上げた。今はまだ、そうした時期があることも、それに気負わず向き合うことも認められていい。ただ、バイエルンで長期的に地位を築くには、特に守備での働きを含め、徐々にプレーの安定感を高める必要がある。

選手層が薄く、日程も過密なため、カールには今後も必然的に出場機会が巡ってくる。バイエルンの攻撃陣の同僚たちも、さまざまな理由で苦戦しているからなおさらだ。スタバンゲルでカールに代わってハーフタイムから出場したイスマエル・サイバリは、終盤に再び交代させられた。ジャマル・ムシアラはまだ復帰に向けて取り組んでいる。セルジュ・ニャブリは負傷後、かつての力を取り戻す途上にある。ルイス・ディアスはここ数週間、硬さが見える。ミカエル・オリーズはスタバンゲルで退場処分を受けたため、次のアーセナルとのCL戦を出場停止で欠場する。ひょっとすると、この最大級の舞台こそ、カールが華々しく復活するのにふさわしいタイミングなのかもしれない。