バイエルン・ミュンヘンの元選手でサッカー解説者のディディ・ハマンが、モロッコにルーツを持つボルシアMG（メンヒェングラートバッハ）の17歳の逸材、ワエル・ムヒヤに助言を送り、ブンデスリーガ王者が獲得に関心を寄せているにもかかわらず、バイエルン・ミュンヘンへの移籍を急がないよう求め、現所属クラブでさらに1、2シーズン続けることを望んだ。

ハマンは『スカイ』での発言の中で、現時点でミュンヘンへ移籍することはこの若手選手にとって早すぎるだろうと語り、こう付け加えた。「私は彼がグラートバッハにあと1、2年残ることを望む。（移籍は）あまりに早すぎるだろう」

このドイツ人解説者は、バイエルン・ミュンヘンというチーム内の激しい競争のもとで、ムヒヤの移籍が十分な出場時間を得られない結果を招きかねず、それがクラブに彼をレンタルへ出させる方向へ向かわせ、彼のキャリアを不安定な局面に置く可能性があると警告した。

ハマンはこう説明した。「あまりに早くミュンヘンへ行って出場できなければ、レンタルに出されることになり、そうなれば状況は不安定なものになる。選手にとってはあと1、2年残る方がよい」

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この元バイエルン選手は、ムヒヤがグラートバッハで成長を続けることが現段階で最も適した選択肢であると見ており、特に定期的に出場する機会を得ていることに加え、ミュンヘンでの大きな競争のプレッシャーから離れて潜在能力を伸ばすのに適した環境があることを理由に挙げている。

この若手フォワードは今季ブンデスリーガで7試合に出場し、その中で2ゴールを決め1アシストを記録したほか、DFBポカール（ドイツ杯）でも1度ネットを揺らし、グラートバッハで最も注目される新進の才能の一人となっている。

ハマンは、選手の成長においてアレクサンダー・ブレッシン監督が果たす重要な役割に言及し、同監督が彼を適切に導く能力に信頼を寄せていると強調してこう語った。「彼には今、自分を非常に気にかけてくれる良い監督がいる。だからこそ彼らは契約を延長したいのだ。監督が言うように彼が賢明であれば、近いうちに契約にサインするだろう」

ムヒヤはボルシアMG（メンヒェングラートバッハ）と2028年まで契約を結んでおり、現在の市場価値は1700万ユーロとなっている。クラブは早期の契約延長に取り組んでおり、交渉において彼に不必要なプレッシャーをかけることを避けている。その交渉は両者の相互信頼のもと、彼の両親との協議を通じて進められている。