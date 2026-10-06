「キミッヒはキャプテンとして、その経験、そして何よりもそのパフォーマンスでチームを引っ張っている。なぜキミッヒについて議論されているのか、私にはまったく分からない」と、マテウスは自身のSkyのコラムで記した。歴代最多出場の元ドイツ代表選手にとって、31歳のゲームメーカーは「バイエルンでもドイツ代表でも欠かせない存在」だ。

キミッヒはクロップの4-3-3システムで1アンカーとしてオランダ戦にまずまずのプレーを見せ、クロップにとっては「ドイツで最高の選手」ですらあった。だがその後、ギリシャ戦の敗戦では不運なパフォーマンスに終わった。キャプテンとしてチームに残りたいと考えたのは当然だったが、キミッヒはクロップの最初の招集メンバーの一員として、その後は予定通りチームを離れなければならなかった。

キミッヒを後押しするどころか、クロップは軽率な発言（「ヨーにはこう言える。何度も聞けば聞くほど、望むものを得られる可能性は低くなる」）で、ただでさえ再燃していた主将をめぐる議論をあおった。アレクサンダー・パブロヴィッチをキミッヒの役割である低い位置の6番に置き、トム・ビショフとフロリアン・ヴィルツをハーフスペースに配したドイツ代表は、セルビア戦とギリシャ戦でそれ以前よりも明らかに見栄えのする内容を見せた。

ユルゲン・クロップ、ヨシュア・キミッヒのチップボールを称賛

「キミッヒは横や後ろへのパスが多すぎると批判する人もいる」とマテウスは説明し、バイエルンのアイコンとの歴史的な比較を持ち出した。「だが、かつてバスティアン・シュヴァインシュタイガーはボールをどこへ出していた？ 彼は中盤で180回ボールに触っていたが、当時のバイエルンのティキタカでは前に進んでも、しばしば何も起こらなかった。キミッヒは横や後ろに出すだけではなく、チップボールで前線にも危険をもたらしている。クラブでも代表でもね。」

この明確な擁護とはやや矛盾する形で、マテウスは同コラムで、キミッヒには「無条件の保証」はなく、招集されなかった人気者デニズ・ウンダフと同じく「余裕」もないとも述べた。「実力主義は全員に当てはまる。キミッヒがクロップの望むプレースタイルに沿ったパフォーマンスを見せられなければ、セルビア戦とギリシャ戦でベストプレーヤーの一人だったアレクサンダル・パブロヴィッチという大きなライバルが、同じバイエルンから現れることになる。」

キミッヒをめぐる議論とは別に、マテウスはクロップに対し、11月中旬の次の代表ウィークまでに「信頼を置く15人から17人の軸」を見つけなければならないと求めた。その後、ネーションズリーグのリーグフェーズ最終戦として、アウェーでセルビア、ホームでオランダと対戦する。