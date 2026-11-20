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バイエルン・ミュンヘンで歴史的なシーズンを送り、2026年のバロンドールを獲得したハリー・ケイン。世界のサッカー界で頂点に立ったイングランド代表主将が、自身に影響を与えた選手や、得点力を支える戦術面の特徴について語った。

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レアル・マドリーの象徴的存在への敬意

ロンドンで 第70回バロンドールを獲得した ばかりのケインが、同じストライカーであるカリム・ベンゼマへの深い敬意を示した。33歳でサッカー界の頂点に立ったイングランド代表主将は、現代の背番号9の役割を変えた元レアル・マドリーFWのプレーに、自分との共通点を見いだしている。バイエルン・ミュンヘンのFWは、フランス人選手が歴史的な活躍を見せた2022年のシーズンが、自身のプレーへの取り組み方にも長く影響を残したと語った。

両者のプレースタイルの共通点について、イングランド代表主将はベテランストライカーを称賛した。「カリムは素晴らしい選手だ。僕はずっと彼のプレーを心から称賛してきた」とFoot Mercatoに語った。「2022年にレアル・マドリーで成し遂げたことは本当に見事だった。彼には中盤まで下がり、ほとんど10番のようにプレーして試合を組み立てながら、絶妙なタイミングでボックス内に入っていく力がある」

プレーを支える共通の思考

ケインは身体的な違いよりも、両FWに共通するサッカーへの理解力に目を向けた。得点を量産するストライカーは、身体能力の面では異なっていても、プレー中の思考は同じだと指摘する。ケインがピッチ上で真の共通点と考えるのは、高い試合理解力、スペースを見つける本能的な能力、そして周囲のチームメイトを生かそうとする献身的な姿勢だ。

従来の背番号9の役割を発展させ、両選手は最高レベルでそれを体現してきた。「身体的な特徴には多少違いがある。でも、試合理解力、スペースを見つける力、周りの選手を助けたいという気持ちを考えれば、僕たちのプレーには明らかに多くの共通点がある。ゴールを決めるために、常にボックス内にいる必要はないと、僕たち2人とも示してきた」とケインは付け加えた。

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ケインがシーズン73得点を挙げた理由

アリアンツ・アレーナで進化を遂げたケインは、かつてないほど深い位置に下がり、バイエルンの攻撃力に富むウイングへのパスを供給する中心的な役割をたびたび担う。この戦術的な変化が昨季の記録的な数字につながり、公式戦で73ゴールを挙げた。従来のストライカーの位置から離れることで、相手DFは難しい判断を迫られる。ケインについていけば背後にスペースが生まれ、その場にとどまれば、ケインにパスを選ぶ時間や遠距離からシュートを放つ余裕を与えることになる。

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「僕の場合、深い位置に下がると、厳しくマークされないのでチャンスが増える。ゴールが生まれるのは、僕が下がってプレーが展開していくからだ。10番の役割を担うことになり、相手の守備ブロックが下がったときには、ボックスの際からシュートを打つ。それは僕の大きな武器の一つだ。昨季が一番分かりやすい例だよ。73ゴールを決めた。ほかのどのシーズンの得点数と比べても、ほぼ2倍だ」とケインは語った。

さらなるタイトルへの意欲

個人として頂点に立った後も、ケインは チームでのタイトル獲得を渇望している 。2度目のバロンドール受賞も望んでいると認めつつ、最も重視するのはクラブと代表での栄冠だ。昨季はパリ・サンジェルマンとの接戦となった準決勝で敗れ、チャンピオンズリーグ制覇を逃した。ケインは今度こそバイエルンを優勝に導こうと決意している。

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今後の個人賞について問われたケインは、「もちろん、またバロンドールを獲りたい。でも、受賞のチャンスがある素晴らしい選手はほかにもたくさんいる」と認めた。「ただ、僕にはまだ獲りたいタイトルがたくさんある。バイエルンでのチャンピオンズリーグ、それからもちろん、イングランド代表でのタイトルもそうだ」