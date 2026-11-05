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ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘン史上最高額の契約を結び、欧州で最も稼ぐ選手になったとされる。だが、今後の給与は実際のところいくらなのか。プロサッカー選手の桁外れの給与は、どのように推計されているのか。

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ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンとの契約を2029年まで延長したことで、基本給で欧州最高額の選手になったとみられる。2023年にトッテナム・ホットスパーへ移籍金9500万ユーロを支払って獲得したバイエルンのクラブ史上最高額の補強選手は、同クラブ史上最大の契約にもサインしたという。

報じたのは、豊富な人脈を持ち、センセーショナルな報道とは無縁で知られるジ・アスレティックの記者デイビッド・オーンスタイン氏だ。同じく信頼性の高い キッカーも、ケインが今後、ドイツ最多優勝クラブから「途方もなく高額な年俸」を受け取ると報じている。

バイエルン・ミュンヘンのCEO、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏は、ケインの契約締結に伴う記者会見で、契約延長のために財政面で「背伸び」する必要はあったものの、「限界まで背伸び」する必要はなかったと語った。「我々にとって、偉大な選手との大きな契約であることはもちろんだ。妥当なものだ」と述べ、「ケインはこの3年間、一銭たりとも惜しくない価値があると示してきた。今後についても同じように考えている」と続けた。

これまで欧州最高年俸の選手とされていたのは？

では、ケインの実際の年俸はいくらなのか。バイエルン・ミュンヘンは33歳のバロンドール受賞者にいくら支払うとみられるのか。キッカーが推測するように「約3000万ユーロ」なのか。それとも、さらに高いのか。ほぼすべてのサッカークラブと同様、バイエルン・ミュンヘンも選手への給与支払額を公表していない。それでも、金額を推し量ることはできる。

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これまで欧州最高年俸の選手とされていたのは、かつてドルトムントに所属したアーリング・ハーランドだ。マンチェスター・シティのストライカーは、2025年に契約をさらに9年間、2034年まで延長する大型契約を結んで以来、 Capologyによると、週給の基本額として52万5000ポンド、または62万1000ユーロを得ているという。年額に換算すると2730万ポンド、または3220万ユーロになる。

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アーリング・ハーランドのマンチェスター・シティでの給与はいくら？

Capologyは、世界のサッカー選手の給与を掲載するオンラインデータベースだ。同サイトによると、報道、内部情報、公式発表を基にしているという。サッカー選手の給与を比較できるサイトとして世界で最も網羅的だが、その数字が実額とは限らない。Capologyはまた、同社の顧客によるサンプル調査では、給与の推計値は通常、実際の額との差が15％以内に収まるとしている。

関連する英国メディアの報道を見ても、興味深いことに似た結果が出ている。情報に通じていることが多い一方で、センセーショナルな報道にも傾きがちなサンは、ハーランドのボーナスを除く基本週給を同じく52万5000ポンドと報じた。信頼性が高く、通常は情報にも通じているガーディアンとタイムズは、もう少し慎重に、基本週給の額面を約50万ポンドと伝えている。この控えめな推計を基にすると、ハーランドの年間基本給は2600万ポンド、または3117万ユーロとなる。

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この金額を示す手掛かりはもう一つある。著名人の納税額を毎年掲載する サンデー・タイムズ・タックス・リストによると、ハーランドは昨年、合計1700万ポンド（2038万ユーロ）を納税し、イングランドで最も納税額の多い人々の一人だった。ここでは所得税のほか、配当やキャピタルゲインにかかる税金、法人税も考慮されている。

サンデー・タイムズのタックス・リストも推計に基づく。ただし、英国人ジャーナリストのロバート・ワッツ氏が長年編集してきたこのリストは、例えば世界の富豪をまとめたフォーブスのリストと同じように評価が高く、イングランドではほぼすべての報道機関が定期的に取り上げている。ワッツ氏もハーランドの年間基本給を2600万ポンド（つまり3117万ユーロ）と見積もっている。

Getty Images

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ハリー・ケインはこれまでバイエルンで最高額の給与を得る選手ですらなかった

では、ケインは今後、バイエルン・ミュンヘンで保証額として3100万ユーロを超える給与を得るのだろうか。

金額があまりに高く、にわかには想像しがたい。ただ、それでさえ世界最高額を得ているとされる選手の給与と比べれば、はした金のようにも思える。クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナスルで基本給2億800万ユーロを受け取っているという。だが、サウジアラビアのオイルマネーは別世界の話だ。

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話をケインに戻そう。スカイの移籍専門家フロリアン・プレッテンベルク氏は、今後の給与をもう少し慎重に「少なくとも2500万ユーロ」と記している。

それではケインの現在の給与を大きく上回らない。これまで基本給は常に2500万ユーロとされてきた。

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ただし、ケインの給与が、それも大幅に引き上げられると考えられる根拠はある。ケインはバイエルンで最も多くの給与を得る選手ですらなかったのだ。2025年2月の契約延長後は、少なくともボーナス込みではジャマル・ムシアラが最高額だったという。それによれば、ムシアラの年間基本給はそれ以降2250万ユーロで、ケインの従来の基本給を下回る。一方、ボーナスを含めると、ムシアラの直近の給与は3520万ユーロに達したとされる。

Capologyによれば、欧州でムシアラより多く稼いでいるとされるのは、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）、ハーランド、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）の3人だけだ。ムシアラはこれまで世界7位。では、ケインはどうか。Capologyによると3120万ユーロを得ていたとされ、世界で12番目に高額な選手となる。

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確かなのは、バイエルン・ミュンヘンで最高額の給与を得るにふさわしい選手がいるとすれば、それはバロンドール受賞者のハリー・ケインだということだ。

ハリー・ケインがそれほど受け取るなら、ミカエル・オリーセはバイエルンにいくら要求できるのか？

一方で、バイエルン・ミュンヘンが依然として巨額の給与を支払う流れにあることも明らかだ。ドイツ最多優勝クラブは本来、何年も前から給与コストの削減を急いでいる。スポーツ担当役員のマックス・エーベル氏は過去にこの点で監査役会から批判を受け、自身の契約延長も、交渉力が弱いとされることなどを理由に、長らく不透明な状況にあった。

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前述の通り、ケインのような世界最高の選手の給与を見直すことには、確かに理由がある。ドレーゼン氏も記者会見で、ケインのバロンドール受賞に伴い、バイエルンへの注目が「信じられないほど高まった」と述べた。これはスポンサーや将来のパートナーとの交渉にも役立つという。

とはいえ、ケインは33歳だ。バイエルンはすでに、契約を1年超延長したいという本人の希望を受け入れている。通常、30歳を超えた選手の契約延長は1年ごとだ。また、年長の選手は非常に若い選手と同様、非現実的ではない額のボーナスを高めに設定した、成果に応じた契約を結ぶのが一般的だ。

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そして、ケインが実際に3100万ユーロを超える給与を得るとすれば、近く始まる契約延長交渉でミカエル・オリーセはいくら要求できるのだろうか。オリーセは競技面でケインと同程度に高く評価され、すべてのトップクラブから熱心に注視されている。その一方で、現在の基本給はCapologyによると比較的控えめな1350万ユーロだ。新たな記録的契約が近く結ばれるかもしれない。

Capologyによる欧州選手の基本給トップ10

順位 名前 クラブ 年間基本給 1位 アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ 3227万ユーロ 2位 キリアン・エンバペ レアル・マドリー 3125万ユーロ 2位 ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリー 3125万ユーロ 4位 ロドリ バルセロナ 2708万ユーロ 5位 ハリー・ケイン バイエルン 2500万ユーロ（契約延長前） 6位 ラミン・ヤマル バルセロナ 2292万ユーロ 7位 ジャマル・ムシアラ バイエルン 2283万ユーロ 8位 フィルジル・ファン・ダイク リヴァプール 2151万ユーロ 8位 エンソ・フェルナンデス マンチェスター・シティ 2151万ユーロ 10位 ジュード・ベリンガム レアル・マドリー 2083万ユーロ

出典：Capology