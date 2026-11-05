バイエルンのハリー・ケインは今や欧州最高給の選手なのか？疑問視すべき理由

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ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘン史上最高額の契約を結び、欧州で最も高給取りの選手になったという。だが、今後の年俸は実際いくらなのか。プロサッカー選手の桁外れの年俸は、どのように推計されているのか。

ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンとの契約を2029年まで延長したことで、基本給では欧州最高給の選手になったという。2023年にトッテナム・ホットスパーへ移籍金9500万ユーロを支払って獲得したバイエルンのクラブ史上最高額の補強選手は、クラブ史上最大の契約にもサインしたとされる。

こう報じたのは、豊富な情報網を持ち、センセーショナルな報道とは無縁の記者として知られるジ・アスレティックのデイビッド・オーンスタインだ。同じく信頼性の高い キッカーも、ケインが今後、ドイツ最多優勝クラブから「法外に高い年俸」を受け取ると報じている。

バイエルンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは、ケインの契約締結に際して開かれた記者会見で、契約延長のために財政面で「背伸び」をする必要はあったが、「天井に届くまで背伸び」する必要はなかったと語った。「我々にとって、偉大な選手との大きな契約であることは確かだ。ふさわしい内容だ」とドレーゼンは述べた。ケインは「この3年間、支払った額に見合う価値があることを示してきた。今後についても同じように考えている」という。

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これまで欧州最高給とされてきた選手は？

では、ケインの年俸は実際いくらなのか。バイエルンは33歳のバロンドール受賞者に、どれほどの額を支払うとされているのか。キッカーが推測するように「約3000万ユーロ」なのか。それとも、さらに高いのか。バイエルンは、ほぼすべてのサッカークラブと同様に、選手への給与支払額を公表していない。それでも、おおよその額を探ることはできる。

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これまで欧州最高給の選手とされてきたのは、かつてドルトムントに所属したアーリング・ハーランドだ。 キャポロジーによれば、マンチェスター・シティのストライカーは2025年に契約をさらに9年間、2034年まで延長する大型契約を結んで以降、週給52万5000ポンド、または62万1000ユーロの基本給を受け取っているという。年額に換算すると2730万ポンド、または3220万ユーロとなる。

アーリング・ハーランドのマンチェスター・シティでの年俸は？

キャポロジーは、メディア報道、内部情報、公式発表を基に、世界中のサッカー選手の給与を掲載しているというオンラインデータベースだ。サッカー選手の給与を比較できるサイトとしては世界で最も網羅的だが、当然ながら、その数字が実額とは限らない。キャポロジーはまた、自社の顧客を対象としたサンプルでは、給与の推計値と実額との差が通常15％以内に収まっているとしている。

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関連する英国メディアの報道も興味深く、似た数字が出ている。情報に通じていることが多い一方、センセーショナルな報道をすることもあるザ・サンは、ボーナスを除くハーランドの基本週給を同じく52万5000ポンドと報じた。一方、信頼性が高く、通常は情報にも通じているガーディアンとタイムズは、やや控えめに、週当たりの税込み基本給を約50万ポンドと報じている。この控えめな推計を採用しても、ハーランドの年間基本給は2600万ポンド、または3117万ユーロになる。

この金額を示唆する材料はもう一つある。毎年著名人の納税額を掲載する サンデー・タイムズの納税者リストによると、ハーランドは昨年、合計1700万ポンド（2038万ユーロ）を納税し、イングランドで最も多く納税した人々の一人だった。ここでは所得税に加え、配当、キャピタルゲイン、法人税も考慮されている。

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サンデー・タイムズの納税者リストも推計に基づく。ただ、英国人ジャーナリストのロバート・ワッツが長年編集してきたこのリストは、例えば世界の富豪を掲載するフォーブスのリストと同様に評価が高く、英国ではほぼすべてのニュースメディアが定期的に取り上げている。ワッツもハーランドについて、年間基本給を2600万ポンド（つまり3117万ユーロ）としている。

Getty Images

ハリー・ケインはこれまでバイエルンの最高給選手ですらなかった

では、ケインは今後、バイエルンから保証額だけで3100万ユーロを超える年俸を受け取るのだろうか。

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金額があまりにも大きく、想像しにくい面もある。もっとも、それでも世界最高給の選手が受け取るとされる額に比べれば、微々たるものに見える。クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナスルで基本給2億800万ユーロを受け取っているという。ただ、サウジアラビアの石油資金は別次元だ。

ケインの話に戻ろう。スカイの移籍専門家フロリアン・プレッテンベルクは、今後の年俸について、やや慎重に「少なくとも2500万ユーロ」と記している。

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それではケインの現在の年俸と大差ない。これまでは基本給が2500万ユーロと一貫して伝えられてきた。

ただし、相当な昇給を裏付ける事情もある。ケインはこれまで、総額ではバイエルンの最高給選手ですらなかったのだ。少なくともボーナスを含めれば、2025年2月の契約延長後はジャマル・ムシアラが最高給だったとされる。それ以降のムシアラの年間基本給は2250万ユーロで、従来のケインより低い。しかし、直近ではボーナスを含めた年俸が3520万ユーロに達したという。

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キャポロジーによれば、欧州でムシアラより多く稼いだとされるのは、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）、ハーランド、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）の3人だけだ。世界ではムシアラがこれまで7位。ケインはどうか。キャポロジーによれば、3120万ユーロを稼いだとされ、世界で12番目に高額な選手となる。

明らかなのは、バイエルンの最高給選手にふさわしい選手がいるとすれば、それはバロンドール受賞者のハリー・ケインだということだ。

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ハリー・ケインがそれほど受け取るなら、ミカエル・オリーズはバイエルンにいくら要求できるのか？

一方で、バイエルンが依然として巨額の給与を払い続ける流れの中にあることも明らかだ。ドイツ最多優勝クラブは、実際には何年も前から給与コストの削減を急務としてきた。スポーツ担当役員のマックス・エーベルは過去にこの点で監査役会から批判を受けており、交渉力が弱いとされることも一因となって、本人の契約延長が長く不透明な状態にあった。

前述のとおり、ケインのような世界年間最優秀選手の給与を引き上げることには、確かに理由がある。ドレーゼンも記者会見で、ケインのバロンドール受賞をめぐり、バイエルンへの注目度が「信じられないほど高まった」と語った。これはスポンサーや将来のパートナーとの交渉にも役立つという。

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ただし、ケインは33歳だ。バイエルンはすでに、契約を1年超延長したいという本人の希望を受け入れている。通常、30歳を超える選手の契約延長は1年単位だ。また、ベテラン選手は非常に若い選手と同様、一般的に、現実的な範囲で高額のボーナスを設定した、成果により連動する契約を結ぶ傾向がある。

もしケインが実際に3100万ユーロを超える年俸を受け取るのなら、近く予定される契約延長交渉で、ミカエル・オリーズはいくら要求できるのだろうか。オリーズは競技面ではケインに匹敵する評価を受け、あらゆるトップクラブから熱心に注視されている。それでいて現在の基本給は、キャポロジーによると比較的控えめな1350万ユーロとされる。新たな記録的契約が近く生まれるかもしれない。

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キャポロジーによる欧州高給取り選手トップ10

順位 選手名 クラブ 年間基本給 1位 アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ 3227万ユーロ 2位 キリアン・エンバペ レアル・マドリー 3125万ユーロ 2位 ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリー 3125万ユーロ 4位 ロドリ バルセロナ 2708万ユーロ 5位 ハリー・ケイン バイエルン 2500万ユーロ（契約延長前） 6位 ラミン・ヤマル バルセロナ 2292万ユーロ 7位 ジャマル・ムシアラ バイエルン 2283万ユーロ 8位 フィルジル・ファン・ダイク リヴァプール 2151万ユーロ 8位 エンソ・フェルナンデス マンチェスター・シティ 2151万ユーロ 10位 ジュード・ベリンガム レアル・マドリー 2083万ユーロ

出典：キャポロジー