共有 GOALをGoogleでフォロー

ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘン史上最高額の契約を結び、欧州で最も高給取りの選手になったとされる。だが、今後の給与は実際にはいくらなのか。プロサッカー選手の桁外れの給与額は、どのように推計されているのか。

広告

ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンとの契約を2029年まで延長し、基本給で欧州最高額を受け取る選手になったという。さらに、2023年にトッテナム・ホットスパーから移籍金9500万ユーロで加入したバイエルン史上最高額の補強選手は、クラブ史上最大の契約を結んだとも伝えられている。

そう報じたのは、幅広い情報網を持ち、センセーショナルな報道をしないことで知られる『The Athletic』の記者デイヴィッド・オーンスタイン氏だ。同じく信頼性の高い 『kicker』も、ケインが今後、ドイツ最多優勝を誇るクラブから「桁外れに高い年俸」を受け取ると報じている。

バイエルン・ミュンヘンのCEO、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏は、ケインの契約締結に伴う記者会見で、契約延長に向けて財政面で「背伸び」する必要はあったものの、「天井に手を伸ばす」ほどではなかったと語った。「我々にとって、大物選手との大きな契約であることは確かだ。妥当だと思う」と述べ、ケインについて「この3年間で、彼には支払った金額の価値が十分にあることを示した。今後についてもそう考えている」と続けた。

これまで欧州最高給の選手とされてきたのは？

では、ケインの実際の年俸はいくらなのか。バイエルン・ミュンヘンは33歳のバロンドール受賞者にいくら支払うというのか。『kicker』が推測する「約3000万ユーロ」なのか。それとも、さらに多いのか。バイエルン・ミュンヘンは、ほぼすべてのサッカークラブと同様、選手への給与支払額を公表していない。それでも、概算は可能だ。

広告 広告

これまで欧州最高給の選手とされてきたのは、元ドルトムントのアーリング・ハーランドだ。マンチェスター・シティのストライカーは、2025年に契約をさらに9年間（！）、2034年まで延長して以来、 『Capology』によれば、週給52万5000ポンド、ユーロ換算で62万1000ユーロの基本給を得ているという。年額に換算すると2730万ポンド、または3220万ユーロとなる。

Related Topics

次の試合 M05 ブンデスリーガ 09:30 FCB 視聴する

アーリング・ハーランドのマンチェスター・シティでの給与はいくらとされる？

『Capology』は、メディア報道、内部情報、公式発表を基に、世界中のサッカー選手の給与を掲載しているというオンラインデータベースだ。サッカー選手の給与を比較できるサイトとしては世界で最も網羅的だが、もちろん数字が実際の額と一致するとは限らない。『Capology』はまた、顧客データのサンプルに基づく給与推計は、通常、実際の額との誤差が15％以内だとしている。

関連する英国メディアを見ても興味深い。報じられている数字は似通っている。情報に通じていることが多い一方、扇情的な報道もする『Sun』は、ボーナスを除くハーランドの週給を同じく52万5000ポンドと報じた。信頼性が高く、通常は情報にも通じている『The Guardian』と『The Times』は、もう少し慎重に、基本給の週給総額を約50万ポンドとしている。この控えめな推計を基にしても、ハーランドの年間基本給は2600万ポンド、または3117万ユーロになる！

広告

この金額を示す手がかりはほかにもある。著名人の納税額を毎年掲載する 『Sunday Times Tax List』によると、ハーランドは昨年、総額1700万ポンド（2038万ユーロ）を納税し、イングランドで納税額が最も多い人々の一人だった。ここには所得税のほか、配当、キャピタルゲイン、法人税にかかる税金も含まれる。

『Sunday Times』の納税者リストも推計ではある。ただ、英国人ジャーナリストのロバート・ワッツ氏が長年まとめてきたこのリストは、例えば世界長者番付の『Forbes』のリストと同様に評価が高く、英国では事実上すべてのニュースメディアが定期的に取り上げている。ワッツ氏も、ハーランドの年間基本給を2600万ポンド、つまり3117万ユーロとしている。

Getty Images

広告

ハリー・ケインはこれまでバイエルンの最高給選手ですらなかった

では、ケインは今後、バイエルン・ミュンヘンで保証額として3100万ユーロを超える給与を得るのだろうか。

金額があまりにも高く、どうにも想像しにくい。もっとも、世界最高給の選手が受け取るとされる額と比べれば、それさえも小銭のように思える。クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナスルで基本給2億800万ユーロを得ているという。ただ、サウジアラビアのオイルマネーは別世界の話だ。

広告

ケインの話に戻ろう。『Sky』の移籍情報に詳しいフロリアン・プレッテンベルク氏は、もう少し慎重に、今後の給与は「少なくとも2500万ユーロ」と記している。

それなら、現在のケインの給与と大差はない。これまでは基本給2500万ユーロと一貫して報じられてきた。

広告

とはいえ、大幅な昇給を示唆する事情は確かにある。ケインは総収入ではバイエルンの最高給選手ですらなかったのだ。少なくともボーナス込みでは、2025年2月の契約延長以降、ジャマル・ムシアラが最高給だったという。それによれば、ムシアラの年間基本給はそれ以来2250万ユーロで、これまでのケインより少ない。しかし、直近のムシアラの給与はボーナス込みで3520万ユーロに達したとされる。

『Capology』によれば、欧州でムシアラより多く稼いだとされるのは、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）、ハーランド、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）の3人だけだ！ ムシアラはこれまで世界7位。一方、ケインはどうか。『Capology』によれば3120万ユーロを得ていたとされ、世界で12番目に給与が高い選手となる。

広告

確かなのは、バイエルン・ミュンヘンの最高給選手となるにふさわしい選手がいるとすれば、それはバロンドール受賞者のハリー・ケインだということだ。

ハリー・ケインがそれほど受け取るなら、ミカエル・オリーセはバイエルンにいくら要求できるのか？

一方で、バイエルン・ミュンヘンが依然として大幅な給与増の連鎖の中にいることも明らかだ。ドイツ最多優勝を誇るクラブは、実際には何年も前から給与コストの削減を急務としている。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルル氏は、過去にこの件で監査役会から批判され、自身の契約延長も、交渉力が弱いとされることなどを理由に、長く不透明な状態にあった。

広告

前述の通り、ケインのような世界的な選手には、給与を見直す理由が確かにある。ドレーゼン氏は記者会見で、ケインのバロンドール受賞によってバイエルンへの「注目度が信じられないほど高まった」とも語った。これはスポンサーや提携候補との交渉にも役立つという。

しかし、ケインは33歳だ。バイエルンは契約を1年超延長したいという彼の希望をすでに受け入れている。通常、30歳を超えた選手の契約延長は1年ずつだ。また、年長の選手は、非常に若い選手と同様、達成が現実的な高額ボーナスを設定した、より成果に連動する契約を結ぶのが一般的だ。

広告

そして、ケインが実際に3100万ユーロ超を得るとすれば、間もなく予定される契約延長交渉で、ミカエル・オリーセはいくら要求できるのだろうか。オリーセは実力面でケインと同程度に評価され、あらゆるトップクラブから熱心に注視されている。それでいて現在の基本給は、『Capology』によれば、比較的控えめな1350万ユーロとされる。新たな記録的契約が近く生まれるかもしれない。

『Capology』による欧州の高給選手トップ10

順位 名前 クラブ 年間基本給 1位 アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ 3227万ユーロ 2位 キリアン・エンバペ レアル・マドリー 3125万ユーロ 2位 ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリー 3125万ユーロ 4位 ロドリ バルセロナ 2708万ユーロ 5位 ハリー・ケイン バイエルン 2500万ユーロ（契約延長前） 6位 ラミン・ヤマル バルセロナ 2292万ユーロ 7位 ジャマル・ムシアラ バイエルン 2283万ユーロ 8位 フィルジル・ファン・ダイク リヴァプール 2151万ユーロ 8位 エンソ・フェルナンデス マンチェスター・シティ 2151万ユーロ 10位 ジュード・ベリンガム レアル・マドリー 2083万ユーロ

出典：Capology