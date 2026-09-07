33歳のケインは、昨季にバイエルンとイングランド代表で73ゴールを記録した。この数字だけでも驚異的だが、歴史的な文脈で見ればなおさらだ。この記録を上回ったのは、ただ一度だけ。2011-12シーズンにメッシがバルセロナとアルゼンチン代表で82ゴールを決めている。

過去20年におけるもう1人の世界的サッカーアイコン、CR7もまた、2011-12シーズンにレアル・マドリーとポルトガル代表で69得点を記録した。

「僕はメッシとロナウドを見て育った。あの時代、彼らはただひたすら支配していた」と、ケインはTNT Sportsのインタビューで語った。「あの数字は本当にばかげているといつも思っていた。でも実際その通りなんだ。彼らは僕たちの世代で最も偉大な2人であり、おそらく史上最高の2人でもある。73ゴールという数字も、自分にとってかなり印象的だよ」

ケインは、自分がこうした選手たちと同列に語られていることに、今なお信じられない思いがあると認めた。

同じような控えめな姿勢で、ケインはインタビューの中で聞かされた、最後のイングランド人バロンドール受賞者マイケル・オーウェンの肉声にも反応した。リヴァプールのレジェンドであるオーウェンは、ケインが「僕たちの小さな特別なクラブに加わってくれることを願っている」と話していた。

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ハリー・ケイン「少し前まで、僕はファンだった」

ケインは、昨季について「とても誇りに思っている」とし、オーウェンのような選手から評価を受けたことについても同様だと語った。「昔、マイケルがプレーするのを見ていたし、僕はイングランドの大ファンだった。誇りに思うよ」とケインは話した。

33歳となったこのセンターフォワードは、現在キャリアの絶頂にある。2023年夏にトッテナム・ホットスパーからバイエルン・ミュンヘンへ移籍したことで、一度もトロフィーを獲得したことがないというイメージを振り払い、プレーにもさらなる進化を加えた。

「ほんの少し前まで、僕はプロになりたいと願う1人のファンだった」とケインは語り、「今はここにいて、賞を勝ち取っている。そしてバロンドールも同じなんだ」と続けた。

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ハリー・ケイン、バイエルンで、そして個人でもタイトル獲得

ケインはミュンヘン移籍後、ドイツ王者に2度輝き、DFBポカールも1度制覇。さらに2024年と2026年には、ヨーロッパ最多得点者としてゴールデンシューを獲得した。10月末に授与される世界最優秀選手のタイトルは、個人としての最高の栄誉となるはずだ。

「もちろん、もう自分の手の中にはない。あとは投票者や、それを決める人たち次第だ」とケインは語り、候補者の1人に入っていることがただ「うれしい」と話した。

火曜日には、年間最優秀男子選手と年間最優秀女子選手の各30人の候補者が発表される。さらに、年間最優秀監督、年間最優秀GKなど、そのほかの部門の候補者も同日に明らかになる。

この賞は70周年を迎える2026年、初めてパリではなくロンドンで授与される。男子ではケインのほか、キリアン・エムバペ、ワールドカップ優勝者ロドリ、リオネル・メッシが有力候補と見られている。