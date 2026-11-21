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クラブ首脳のヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏がブンデスリーガに要求。ペップ・グアルディオラ氏はミュンヘンでの日々を振り返った。そして、バイエルンは冬の移籍市場で動くのか？クラブを巡るニュースと噂をお届けする。

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バイエルンのニュース：ドレーゼン氏がブンデスリーガに要求

ハリー・ケインのバロンドール受賞は、今後の移籍にも大いに役立つ。少なくともバイエルン首脳のヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏はそう考えている。

同氏はAZの取材に対し、「バイエルンではタイトルだけでなく、バロンドールも狙えると示している。移籍市場で動き、選手にブンデスリーガ行きを決断してもらう上で、我々にとって非常に重要だ」と説明した。

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さらにドレーゼン氏は、リーグが「我々に追加で金を払うべきだ」とも要求した。「現在最高の選手がいること以上に、ブンデスリーガの宣伝に役立つことはない。その効果は他のクラブ、とりわけリーグ全体にも及ぶ。魅力が高まるし、他のどのクラブにとっても、力を入れる励みになるはずだ」

Getty Images

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バイエルンのニュース：グアルディオラ氏がミュンヘン時代を回想

2013年から2016年までの3年間、バイエルンを指揮したペップ・グアルディオラ氏が、ブンデスリーガ・マガジンのインタビューで、ドイツの最多優勝クラブで過ごした日々を振り返った。「ミュンヘンでの日々は、私たち家族にとって最高の時間だった」とスペイン人指揮官は語る。「当時、子どもたちは5歳、9歳、12歳だった。あの頃はみんな一緒にいたが、今は携帯電話やSNSでママやパパに連絡してくる」

ミュンヘンでは「夢見ていたものをすべて見つけた」という。「バイエルン・ミュンヘンは、監督や選手、スタッフが誰であろうと、常にうまく機能する。傑出したクラブだ」とグアルディオラ氏は評価した。また、ブンデスリーガでの経験から自身の成長につながる多くを得たという。「ドイツでの攻め方、守り方。私にとって信じられないほど素晴らしい経験だったし、ここで学んだことには感謝してもしきれない」

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さらに同氏はドイツのファン文化を称賛し、「あなたたちのスタジアムを忘れることはない」と語った。「ミュンヘンだけでなく、ドルトムント、メンヒェングラートバッハ、レヴァークーゼン、フランクフルト、シャルケ、シュトゥットガルト。そして、そこにいるファンたちのことは、ずっと記憶に残る」と説明する。「タイトルを獲ることは良いことだし、大切だ。翌年も監督を続けるチャンスを与えてくれる。でも、スタジアムの雰囲気、ブンデスリーガのファンのことは決して忘れない」

Getty Images

バイエルンの噂：冬に新戦力を獲得？

マヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリに加え、 今度はハリー・ケインとマイケル・オリーセも 。バイエルンの負傷者リストは長い。それでも、クラブは1月の新戦力獲得について明確な方針を取っているようだ。

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シュポルト・ビルトによると、バイエルンは1月も移籍市場で動く必要はないと考えている。首脳陣は負傷者が数人いても、現在の陣容で十分に戦えると見ている。

唯一の例外は、冬季中断までにさらに選手が負傷するか、長期離脱者が出た場合だ。その際は、首脳陣が状況を再評価し、方針を変える可能性がある。

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